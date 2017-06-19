حمله موشکی به مواضع داعش پاسخ کوبنده به تهدید امنیت ملت بود

صدیف بدری در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مواضع داعش در استان دیرالزور سوریه پاسخی کوبنده و آتشی سهمگین بر سر کسانی است که امنیت ملت ایران را نشانه گرفته بودند.

به گفته وی امنیت و آسایش موجود در کشور با پاسخ‌های کوبنده سپاه و سایر نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی کشور به دشمنان نظام و انقلاب بیش از پیش خواهد بود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس تاکید کرد: سپاه نشان داد که ملت ایران پاسخ تروریست‌ها را به صورت محکم و قاطع خواهد داد.

وی حمله موشکی سپاه به مواضع داعش را دارای پیام قاطع و شفاف به دشمنان نظام دانست و متذکر شد: تروریست های تکفیری و حامیان آنها و کسانی که در پی توطئه برعلیه ملت ایران هستند باید بدانند که آتش انتقام ما بسیار سهمگین خواهد بود.

گفتنی است شب گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران طی حمله موشکی به مواضع داعش، مقر فرماندهی و مراکز تجمع و پشتیبانی تروریست های تکفیری در دیرالزور سوریه را بمباران کرد.

این حملات سیلی محکم موشکی ایران به تروریست‌ها در سوریه بود و در راستای انتقام حمله تروریستی تهران انجام گرفت.