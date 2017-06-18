توقیف ۲۳ تن برنج و ۱۲۰ رأس دام قاچاق در یزد و و اردکان

سرهنگ محمدرضا مزیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملیاتی که منجر به کشف و توقیف ۲۳ تن برنج قاچاق شد، اظهار داشت: این میزان برنج قاچاق از یک دستگاه تریلی ولوو که قصد داشت این محموله را از شرق کشور به تهران منتقل کند، کشف شد.

وی، ارزش این میزان برنج قاچاق کشف را یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال اعلام کرد.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان یزد با اشاره به اینکه این برنج ها فاقد مجوز گمرکی بود، افزود: برنج های کشف شده پس از طی مراحل اداری تحویل گمرک استان یزد شد.

مزیدی در مورد کشف ۱۲۰ راس دام قاچاق در اردکان نیز اظهار داشت: این دام ها فاقد مجوز دامپزشکی و از جنوب شرق کشور عازم استان البرز بود.

وی، ارزش این میزان دام قاچاق را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و بیان داشت: این محموله در اختیار دامپزشکی استان یزد قرار خواهد گرفت.

مزیدی یادآور شد: در زمینه هر دو محموله قاچاق کشف شده، دو نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شدند.