منصور لشکری قوچانی تهیه کننده فیلم سینمایی «قاتل اهلی» ساخته مسعود کیمیایی که نیمه دوم مهر ماه در سینماهای کشور اکران می شود به خبرنگار مهر گفت: برای آماده کردن نسخه اکران عمومی «قاتل اهلی» به یک تفاهمی با مسعود کیمیایی رسیدیم.

وی با اشاره به اینکه «قاتل اهلی» یکی از بهترین آثار کیمیایی به شمار می رود و می توان آن را بهترین فیلم او بعد از انقلاب دانست، ادامه داد: حتی آن نسخه ای که در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر نمایش داده شد نیز نشان می داد که فیلم بسیار خوبی است که متاسفانه در اختلاف نظرهایی که میان ما وجود داشت به این فیلم کم لطفی شد. اما تاکید می کنم «قاتل اهلی» بهترین فیلم مسعود کیمیایی بعد از انقلاب است.

تهیه کننده فیلم سینمایی «عصر یخبندان» بیان کرد: با توجه به اینکه «قاتل اهلی» با تدوین مجدد که توسط خود مسعود کیمیایی انجام شده است می توانیم در اکران عمومی شاهد یک اثر بسیار متفاوت و خوب از این کارگردان بزرگ سینمای ایران باشیم.

وی با اشاره به اینکه نسخه اکران عمومی فیلم سینمایی «قاتل اهلی» در ۱۰۳ دقیقه آماده شده است، توضیح داد: با توجه به اینکه این اثر سینمایی یک فیلم اجتماعی و سیاسی است از دانشگاه ها دعوت می کنم تا قبل از اکران عمومی این فیلم، جلسات نقد و بررسی این اثر سینمایی را برگزار کنند.

لشکری قوچانی در پایان گفت: به زودی تبلیغات این اثر سینمایی آغاز می شود.

پرویز پرستویی، پگاه آهنگرانی، امیر جدیدی، پرویز پورحسینی، لعیا زنگنه، حمیدرضا آذرنگ، حمیدرضا افشار، رضا رشید پور، اکبر معززی، سعید پیردوست، هستی محمایی، کاترین اصلانی و از جمله بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم داستان زندگی حاج آقا دکتر جلال سروش است که نقش آن را پرویز پرستویی بازی می کند.

بهمن ماه سال گذشته و در زمان برپایی جشنواره فیلم فجر برخی اختلافات بین تهیه کننده و کارگردان اثر باعث برخی حاشیه ها شد. اختلاف آنها بر سر نسخه نهایی فیلم بود که تهیه کننده معتقد بود باید تغییراتی در نسخه نهایی اثر اتفاق بیفتد ولی کیمیایی معتقد بود کارگردان به عنوان مولف اثر می گوید چه نسخه ای نهایی است.