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۲۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۶

معرفی اعضای کادر فنی تیم فوتبال امید ایران

معرفی اعضای کادر فنی تیم فوتبال امید ایران

اعضای کادر فنی و سرپرستی تیم فوتبال امید ایران معرفی شدند و با کارلوس کی‌روش دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی کادر فنی و سرپرستی تیم امید ایران برای حضور در رقابت های انتخابی قهرمانی زیر ۲۳ سال  آسیا اعلام شد.

بر این اساس، پس از انتصاب امیر حسین پیروانی به عنوان سرمربی تیم امید، وی اسامی کادر فنی خود را اعلام کرد.

کوروش برمک، غلامرضا باغ آبادی، سعید عزیزیان (مربی دروازه بان ها) و جعفر هوشمند (مربی بدنساز) به عنوان همکاران پیروانی در کادر فنی تیم امید معرفی شدند.

همچنین حسین اخوت هم  سرپرست تیم امید خواهد بود.

ضمنا کادر فنی تیم امید  امروز پس از جلسه هماهنگی فنی تیم های ملی، با حضور در دفتر سرمربی تیم ملی ایران در ساختمان سازمان ملی، ساعتی با کارلوس کی روش درباره مسائل مختلف مربوط به روند آماده سازی تیم برای حضور در رقابت های انتخابی قهرمانی زیر ۲۳ سال  آسیا صحبت کردند.

کد مطلب 4009259

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