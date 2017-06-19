اعتیاد چهارمین عامل مرگ در ایران/مبارزه با مواد مخدر اجتماعی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین شاهکویی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر که عصر دوشنبه در سالن میرزای شفتی فرمانداری شهرستان شفت برگزار شد، اظهار کرد: بحث مبارزه با مواد مخدر در سطح جامعه باید به یک موضوع اجتماعی تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت این موضوع برای مسئولان نظام مقدس اسلامی، افزود: خوشبختانه با اقدامات مناسب انجام شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر براساس آمار، افزایشی در ورود و شیوع موادمخدر در سطح جامعه مشاهده نشده است.

اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر چهارمین عامل مرگ ایرانیان

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر گیلان با اشاره به اینکه مواد مخدر چهارمین بحران جهانی است، گفت: در ایران نیز چهارمین عامل مرگ و میر اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر بوده و همچنین تولید، توزیع و فروش موادمخدر بعد از فروش اسلحه، نفت و صنعت توریسم چهارمین منبع کسب درآمد و ثروت در جهان است.

شاهکویی تصریح کرد: سالانه هزار میلیارد دلار سود خالص توسط ۱۰ میلیون قاچاقچی مواد مخدر کسب شده که این افراد برای به دست آوردن این درآمد به هیچ ملت، گروه و قشری رحم نمی کنند.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی و همسایگی ایران با افغانستان که با تولید ۸۴ درصد مواد مخدر بزرگترین تولید کننده در جهان است، اظهار کرد: به همین منظور و برای جلوگیری از ورود این مواد مخدر به کشور باید اقدامات اساسی و پیشگیرانه صورت گیرد.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر گیلان با بیان اینکه ناتو با هدف مبارزه با مواد مخدر وارد افغانستان شد، افزود: متاسفانه نه تنها کشت و تولید مواد مخدر در این کشور کاهش نیافت بلکه براساس آمار سازمان ملل سطح زیرکشت خشخاش و شاهدانه یک هزار و ۱۱۳ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه ۳۶ درصد از این میزان همجوار مرزهای ایران کشت می شود، گفت: هدف از این اقدامات فروپاشی نظام اجتماعی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بعداز ناامیدی دشمنان از نابودی نظام سیاسی در کشورمان است.

اجتماعی کردن موضوع موادمخدر اولویت دولت

شاهکویی مبارزه با این معضل خانمان سوز و اجتماعی را نیازمند همکاری و همدلی همه دستگاه‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی از اولویت های دولت و مسئولان مربوطه اجتماعی شدن مبارزه با این معضل است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با این رویکرد روند افزایش اعتیاد در سطح جامعه گرفته شد، تصریح کرد: در برنامه ششم توسعه نیز بر مبارزه همه جانبه با معضل مواد مخدر و روانگردان ها تأکید شده است.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر گیلان ادامه داد: این اقدامات باید در تمام ابعاد اعم از کاهش تقاضا، مقابله با عرضه، فرهنگی، درمان و صیانت اجتماعی مدنظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد از معتادان به مرور زمان تبدیل به خرده فروشان می شود، افزود: ۵۵ درصد از این معتادان متاهل و دارای خانواده هستند.

درگیری مستقیم بیش از پنج میلیون نفر درایران

شاهکویی با بیان اینکه بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جمعیت ایران به صورت مستقیم با معضل اعتیاد درگیر هستند که این افراد شامل همسر، فرزندان، خانواده و خود فرد معتاد می شود.

وی با اشاره به برخی بیانات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با معضل اعتیاد در سطح جامعه، گفت: ایشان از مبارزه با مواد مخدر در کشور توسط مسئولان به عنوان جهاد بزرگ نام می برند.

دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر گیلان با تأکید براینکه هر ایرانی باید سفیر پیشگیری از مواد مخدر در سطح جامعه باشد، خاطرنشان کرد: پیشگیری همیشه مهم تر و تأثیرگذارتر از مبارزه است.

وی با اشاره به برگزاری همایش «مشارکت، صیانت و گفتمان سازی اجتماعی»، یادآورشد: یکی دیگر از اولویت های دولت و مسئولان نظام برای مقابله با معضل مواد مخدر برگزاری این همایش بوده که مسئولان باید نگاه ویژه ای به این مقوله داشته باشد.

به گفته این مسئول اعتیاد یک بیماری پیشرونده همانند دیابت، فشار خون بوده که درصورت انجام ندادن اقدامات مناسب پیشگیری تا پایان عمر با افراد می ماند.