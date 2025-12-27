استاندار گیلان: فرهنگ‌ سازی علیه مواد مخدر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس پیش از ظهر شنبه در مراسم امحای بیش از یک تن انواع مواد مخدر و روانگردان اظهار کرد: مواد مخدر آثار منفی و مخربی بر روح و جسم افراد دارد.

وی گفت: جامعه هدف درگیر مواد مخدر عامه مردم به‌خصوص دهک‌های پایین هستند و نیروهای انتظامی به‌خصوص پلیس مبارزه با مواد مخدر در خط مقدم مبارزه با این معضل قرار دارند.

استاندار گیلان مواد مخدر را یک آسیب اجتماعی جدی دانست و تصریح کرد: امروزه در گیلان ده‌ها هزار نفر درگیر این بلای خانمان‌سوز هستند آن هم درست قشری که می‌تواند در حوزه‌های مختلف مولد و مؤثر باشد.

حق‌شناس افزود: مشکلات اجتماعی سبب‌ساز آسیب‌های جدی اعم از افزایش نرخ اختلاف و طلاق در جامعه می‌شود لذا برای کشور حامل ضررهای فراوان و هزینه‌بردار است لذا باید چاره‌اندیشی شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در جامعه خاطرنشان کرد: در مدارس و دانشگاه‌ها باید مضرات و آثار مخرب مواد مخدر به مردم منتقل شود تا افراد نسبت به این معضل آگاهی کافی داشته باشند.