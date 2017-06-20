به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان نظام صنفی رایانه ای با اعلام پیش ثبت نام بیش از ۷۰۰ استارتاپ برای حضور در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکامپ، از استقرار کسب وکارهای نوپا در سالن ۸ و ۹ در الکامپ ۲۰۱۷ تهران خبر داد.

باقر بحری مدیر اجرایی بیست و سومین نمایشگاه الکامپ با اشاره به اینکه امسال یکی از بهترین سالنهای نمایشگاه بین المللی تهران به استارتاپها اختصاص داده شده است، گفت: سالنهای ۸ و ۹ به مساحت چهار هزار متر به الکام استارز (استارتاپها) اختصاص داده شده است. طبق تجربه ای که در سالهای گذشته کسب کردیم این سالن یکی از پرازدحام ترین سالنهای نمایشگاه خواهد بود و بازدیدکنندگان بیشماری را به خود جذب میکند به همین دلیل یکی از با کیفیت ترین سالنهای نمایشگاه را به کسب و کارهای نوپا اختصاص دادیم.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای به شرایط حضور استارتاپها اشاره کرد و گفت: امسال هر استارتاپ در فضای استاندارد ۴ تا ۵ متر به همراه یک میز یا استند با پرداخت شش میلیون ریال در سالن الکام استارز ۲۰۱۷ مستقر خواهد شد.

بحری از حذف مرحله داوری اولیه برای حضور استارتاپها خبر داد و افزود: سالهای گذشته به دلیل محدودیت فضا تیم الکام استارز مجبور به داوری میان متقاضیان بود. امسال با اختصاص سالن بزرگتر این مسئله رفع شده است و هر استارتاپی که تمایل به حضور داشته باشد و با انجام مرحله پیش ثبت نام می تواند امکان حضور در الکام استارز را کسب کند.

مدیراجرایی نمایشگاه الکامپ در ادامه حضور کسب و کارهای نوپا در الکام استارز را به سه سطح تقسیم کرد و گفت: استارتاپها می توانند در سه سطح در الکام استارز ۹۶ حضور داشته باشند، گروه نخست استارتاپهایی که در فضاهایی یکسان و با اختصاص یک استند جانمایی می شوند و سیاستهای حمایتی سازمان شامل این گروه خواهد شد.

وی افزود: گروه بعدی استارتاپهایی که تقاضای فضای بزرگتر از ۱۲ متر دارند و می خواهند در غرفه های پیش ساخته یا خود ساخته در الکام استار حضور داشته باشند. این گروه با پرداخت هزینه کامل و طبق تعرفه های نمایشگاه و خارج از طرح حمایتی سازمان درنمایشگاه حضور می یابند.

بحری ادامه داد: گروه سوم جزیره های فناوری هستند. شتابدهنده و سرمایه گذاران خطرپذیری که قصد حضور در الکام استارز را دارند و می توانند با گرفتن فضایی بزرگتر استارتاپهای تحت حمایتشان را در کنار خود داشته باشند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای به بخش بندی موضوعی سالن الکام استارز اشاره کرد و افزود: مانند سال گذشته تلاش می کنیم استارتاپهایی که از نظر فناوری و نوع فعالیت مشابه یکدیگر هستند را در کنار هم جانمایی کنیم تا بازدیدکنندگان با سهولت بیشتری از بخش های مختلف سالن الکام استارز بازدید کنند.

الکامپ تهران، پایان تیرماه در تهران برگزار می شود.