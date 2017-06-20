به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی در رابطه با اعزام برون‌مرزی رشته‌های مختلف به منظور برگزاری اردوی تدارکاتی توضیح داد و گفت: بر اساس تصمیم شورای برون‌مرزی و در رابطه با تمام رشته‌ها و تیم‌ها، تنها در صورتی با اعزام برون‌مرزی آنها موافقت می‌شود که اردوی تدارکاتی پیش‌بینی شده با برگزاری دیدار تدارکاتی همراه باشد.

وی همچنین در مورد اینکه گفته می‌شود با اردوی برون‌مرزی پرسپولیس از طرف وزارت ورزش مخالفت شده است، یادآور شد: چنین چیزی درست نیست، اتفاقاً امروز نشستی را با سرپرست باشگاه پرسپولیس داشتیم و در آن موضوع برون‌مرزی این تیم مورد بررسی و تائید قرار گرفت.

داورزنی تأکید کرد: در مجموع و بر اساس تصویب شورای برون‌مرزی، وزارت ورزش هیچ مخالفتی با اردوی برون‌مرزی پیش‌بینی شده توسط دو باشگاه پرسپولیس و استقلال ندارد؛ بنابراین دو تیم می‌توانند اردوی برون‌مرزی خود را طبق برنامه پیش‌بینی شده، انجام دهند.