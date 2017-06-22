تولد عباس کیارستمی در غیابش/ کرمان صاحب «هنر و تجربه» شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح تماشاخانه پارس و سینمای «هنر و تجربه» کرمان با نام «فصل گیلاس» به همت آبان ملک محمدی برگزار شده بود که وی در ابتدای مراسم ضمن معرفی مهمانان حاضر در مراسم اعلام کرد این سال سینما با ظرفیت ۸۱ نفر افتتاح می شود و در هفته ۱۴ فیلم نمایش می دهد که اولین فیلم آن «۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه» ساخته سیف الله صمدیان است که درباره کیارستمی ساخته شده است.

وی افزود: قرار بود از سه سال پیش و بعد از تشکیل گروه «هنر و تجربه» و نمایش فیلم‌های آن در تهران، کرمان دومین شهری باشد که آثار هنر و تجربه را نمایش می‌دهد اما متاسفانه این اتفاق به دلایلی رخ نداد، اما خوشحالیم که امشب تماشاخانه پارس به عنوان سالن اختصاصی هنر و تجربه در کرمان راه‌اندازی شد.

در ادامه مراسم محمدرضا علیزاده مدیرکل ارشاد استان کرمان در سخنانی گفت: این سالن برای ما کارکرد آموزشی دارد و فقط به آثار هنر و تجربه اختصاص دارد زیرا معتقدیم این آثار در کیفیت بخشی به سینما موثر هستند.

وی افزود: ما همچنین سینمایی با ظرفیت ۴۰۰ صندلی و سینمای دیگری با همین ظرفیت در سیرجان و زرند تا ۲ ماه آینده افتتاح می کنیم و ۲ سالن دیگر نیز تا نیمه سال به ناوگان سینمایی استان اضافه می شود. راه اندازی سینما سیار در پنج شهرستان استان نیز در دستور کار است که تا پایان سال همه شهرهایمان دارای سینما می شوند. همچنین ما ۱۴۴ فیلمنامه کوتاه و ۶ فیلمنامه بلند داریم که به دلیل کمبود بودجه امکان ساخت پیدا نکرده اند.

علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی نیز در سخنانی گفت: ما در هر جای جهان با کمپانی های معتبر مذاکراه می کنیم آنها عباس کیارستمی را می شناسند و از او به عنوان فیلمسازی بزرگ و صاحب سبک یاد می کنند که روایت متفاوتی از سینما را ارائه داد. گرچه برخی منتقدان وطنی به درستی عباس کیارستمی را نشناختند ولی در جهان او بسیار شناخته شده است. او روایتی اخلاقی در فیلم هایش داشت که امیدوارم الگویی برای نسل جوان باشد.

وی افزود: امیدواریم دولت در این دوره بتواند بیش از پیش خدمات فرهنگی ارایه دهد و شعار عدالت فرهنگی که تجهیز سینماها در سراسر کشور جزئی از آن است نیز محقق شود.

در ادام مراسم هوشنگ گلمکانی منتقد سینما گفت: نمی‌دانم حرف‌های من در این جایگاه و در این شب درست است یا نه و شاید منشا سوءتفاهم شود که امیدوارم این اتفاق نیفتد. ما هر وقت بزرگی را به هر دلیلی در حوزه فرهنگ و هنر از دست می‌دهیم می‌گوییم که قدرش دانسته نشد و این قدر ندیدن ترجیع‌بند تمام عباراتی است که معمولا در فضایی احساساتی از دست دادن آن عزیز مطرح می‌شود. با این وجود من مطمئن هستم عباس کیارستمی قدردیده‌ترین هنرمند تاریخ این مملکت در داخل و خارج از کشور است.

وی ادامه داد: بیشترین میزان کتاب و مطلبی که درباره یک سینماگر ایرانی در داخل و خارج نوشته شده درباره کیارستمی است. او البته هیچ وقت هنرمندی عامه‌پسند نبوده است اما درعین حال همیشه توسط مخاطب خاص و سینما دوستان حرفه‌ای پیگیری و دنبال می‌شده است. اصلا نباید از هنرمندی چون او به عنوان زینت‌المجالس انتظار داشت. انتظار بی‌جایی است که توقع داشته باشیم او در مراسم دولتی حضور داشته باشد. با این وجود از او و در زمان حیاتش در جشنواره کودک و جشنواره فیلم فجر تقدیر و بزرگداشتی برای او برگزار شد.

قدر نادیده ترین بخشی که درباره سینمای کیارستمی وجود دارد، نمایش ندادن آثار او در سینماهای کشور است چون ساز کاری مانند هنر و تجربه وجود نداشت گلمکانی درباره اکران نشدن آثار سینمایی کارگردان «طعم گیلاس» در کشور توضیح داد: قدر نادیده ترین بخشی که درباره سینمای کیارستمی وجود دارد، نمایش ندادن آثار او در سینماهای کشور است چون ساز کاری مانند هنر و تجربه وجود نداشت که فیلم های کیارستمی و امثال او به نمایش در آید. سالن‌های سینمای ما به طور طبیعی به سینمای بدنه و جریان اصلی اختصاص داشت و جایی برای کیارستمی و هنرمندانی نظیر او نبود و به همین دلیل این فیلم‌ها رنگ پرده سینما را نمی دیدند. متاسفانه تمام تلاش‌های گذشته در این حوزه نیز به دلیل مدیریت نادرست به شکست انجامید.»

او افزود: «هنروتجربه محل مناسبی برای آثار کیارستمی و هنرمندانی نظیر اوست که البته مخاطب جدی و پیگیر خودش را هم دارد. این فیلم‌ها باید در سینما تک‌ها و سالن‌های خاص برای مخاطبی که احتیاج به بحث و گفتگو دارد اکران شود. خوشحالم که امروز کیارستمی جایگاهی مناسب در هنر و تجربه پیدا کرده است.»

پس از آن شهرام مکری کارگردان سینما نیز با اشاره به سابقه ساخت مستند «۷۶ دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی» توسط سیف الله صمدیان و نمایش آن در جشنواره های خارجی عنوان کرد: این فیلم مانند مستندهای پرتره معمول نیست بلکه سیف الله صمدیان توانسته است تصاویر فوق‌العاده‌ای از معاشرت‌های طولانی‌اش با عباس کیارستمی ثبت کند و البته دلیل کیفیت مختلف تصاویر نیز به همین خاطر است. بخش‌هایی از این مستند با دوربین موبایل، هندی کم و دوربین حرفه‌ای گرفته شده است اما لحظات مختلف زندگی کیارستمی را به خوبی نشان می‌دهد.

وی اضافه کرد: عباس کیارستمی بدون توقع از دولت و با همت و یاری خودش توانست به عنوان یک آرتیست درجه یک ایرانی ایده‌های کاملی را در سینما به تصویر بکشد. او تنها به اتکای ایده‌های درخشانش و در سینمایی که درگیر فروش و گیشه است توانست دنیایی را تحت تاثیر قرار دهد.

امیر پوریا منتقد نیز در سخنانی ضمن تشکر از برگزاری این مراسم در شهر کرمان از سفر چندین سال پیش کیارستمی به کرمان و سخنانی که از او ضبط شده بود صحبت کرد.

در انتهای مراسم کیک تولد هفتاد و هفتمین سالروز تولد عباس کیارستمی در غیاب همیشگی اش بریده شد و پس از آن تابلوی کیارستمی توسط هنرمندان و مدیران حاضر در جلسه امضا شد.

در مراسم افتتاح این سینما علیرضا تابش، جعفر صانعی‌مقدم، امیرحسین علم‌الهدی، هوشنگ گلمکانی، شهرام مکری، محسن امیریوسفی، مجید برزگر، همایون ارشادی، شاهین امین، امیر پوریا، رمضانعلی حیدری‌خلیلی، میثم مزلقانی، معین کریم‌الدینی، نادر مقدس، مجتبی میرطهماسب، افسانه منادی و نمایندگانی از رسانه ها حضور داشتند.