ترامپ: دیوار مکزیک را خورشیدی می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، دونالد ترامپ رئیس جمهوری مهاجر ستیز آمریکا که اتفاقا به دلیل خروج از توافق آب و هوایی پاریس، در بین دلسوزان محیط زیست طرفدار چندانی ندارد، طی اظهاراتی طرح خورشیدی کردن دیوار مکزیک را به نام خود ثبت کرد!

گفتنی است ساخت دیوار در مرز طویل آمریکا-مکزیک از شعارهای انتخاباتی ترامپ بود که اگرچه با هدف کاهش معزل مهاجرت غیر قانونی صورت می گرفت، از آنجا که با توهین به مردم مکزیک همراه بود، انتقادهای زیادی را متوجه رئیس جمهوری آمریکا کرد حال آنکه هزینه احداث آن نیز سرسام آور برآورد شد.

حتی ترامپ مدعی شد که هزینه ساخت این دیوار تحمیلی را اهالی آن سوی مرز، یعنی مردم مکزیک باید بپردارند!

اما حالا ترامپ که هر از گاهی با حرف هایش به رسانه ها شوک وارد می کند، از شم اقتصادی قوی خود استفاده کرده تا هم دل دوستداران محیط زیست را به دست آورد و هم بار هزینه ساخت و ساز را کم کند.

در همین راستا، وی با تکیه بر آفتاب خوبی که بر سر مکزیکی ها می تابد، از طرح خود برای نصب پنل های خورشیدی در سراسر حصار مرزی سخن گفت و مدعی شد: این ایده مهاجرتی قشنگ مال خودم هست.

وی گفت: دیوار را احداث خواهم کرد و ما باید مانع از ورود مواد مخدر به آمریکا شویم. اما هم اکنون از ایده ای برای شما می گویم که تا به حال هیچکس درباره آن نشنیده است. مرزهای جنوبی آمریکا با مکزیک پر از گرما و خورشید است ما هم دیوار را به شکل پنل های خورشیدی می سازیم تا خرجش را دربیاوریم. ما به دنبال احداث دیوار خورشیدی هستیم تا هم انرژی تولید کنیم و هم هزینه این دیوار تامین شود.

با این حال قرار است کار طراحی و ساخت پنل های خورشیدی طی مناقصه به شرکت های آمریکایی واگذار شود.

حال باید دید کار بنایی رئیس جمهور آمریکا در مرز آمریکا-مکزیک و تبدیل آن به عظیم ترین پنل خورشیدی جهان از حرف تا عمل چقدر فاصله دارد.