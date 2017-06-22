به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور؛ نخستین نمایشگاه ملی «خاص پردازی در صنایع دستی» که در راستای برگزاری مسابقه بزرگ خاص پردازی در صنایع دستی به همت معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور با همکاری مجموعه تاریخی فرهنگی سعدآباد از ۲۷ خرداد در مرکز گالری مجموعه سعد آباد اغاز به کار کرد تاروز جمعه ۹ تیرماه تمدیدشد.

این نمایشگاه مشتمل بر ۱۶۰ اثر از ۸۰ هنرمند است که از میان صدها اثر شرکت کننده در مسابقه ملی خاص پردازی برگزیده شده اند. هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی آثار مسابقه و همچنین ترویج خاص پردازی در صنایع دستی است.

تاکنون بیش از ۳۰ رشته در مسابقه ملی خاص پردازی شرکت داشته اند، که در این میان بیشترین آثار ارسالی مربوط به استان اصفهان شهرستان شهرضا می باشد.

مراسم اختتامیه این نمایشگاه نیزجمعه ٩ تیر ماه راس ساعت ١٧ در مرکز گالری سعداباد برگزار خواهد شد.

علاقه مندان برای حضور در این نمایشگاه می توانند همه روزه از ساعت ١٠ تا ١٨ به آدرس تجریش، میدان دربند، مرکز گالری و هنری مجموعه فرهنگی هنری سعداباد مراجعه کنند.

همچنین جهت کسب اطلاعات و آشنایی بیشتر با مقوله خاص پردازی می توان به کانال تلگرامی @xaaspardaazi خاص پردازی مراجعه کرد.