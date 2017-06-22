محکومیت اقدام تروریستی در هلمند/مانند همیشه کنار مردم افغانستانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در واکنش به عملیات تروریستی استان هلمند افغانستان ضمن محکوم کردن این اقدام سبعانه با ملت دوست، خانواده قربانیان و دولت آن کشور ابراز همدردی کرد.

قاسمی افزود: تروریست ها و گروه های افراطی نشان داده اند در جهانی که تروریسم تبدیل به یک تجارت شده است به هیچگونه اصول اولیه انسانی و اخلاقی پایبند نیستند و حاضرند بی هیچ تعهد و توجهی در هر زمان و مکانی به جنایات ضد بشری خود استمرار بخشند.

وی همچنین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران چون همیشه برای مبارزه با این پدیده شوم غیر انسانی در کنار مردم افغانستان خواهد بود.