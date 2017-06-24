پیام تسلیت مدیرعامل خانه کتاب در پی درگذشت کوروش اسدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، مجید غلامی جلیسه در پیامی درگذشت زنده‌یاد کوروش اسدی، داستان نویس معاصر را تسلیت گفت. در متن این پیام آمده است: «در واپسین روزهای ماه مبارک رمضان، خبر درگذشت نویسنده‌ شناخته شده و صاحب قلم کشور، زنده‌یاد کوروش اسدی موجب تاثر گردید. آن مرحوم با سال‌ها تلاشِ مداوم و خلق آثار قابل توجه در حوزه ادبیات داستانی دارای جایگاه خاصی بوده و خواهد بود. درگذشت این نویسنده و منتقد بزرگ را به جامعه ادبی ایران و خانواده محترم ایشان بالاخص نشر نیماژ و نشر ثالث تسلیت و برای آن مرحوم آرزوی مغفرت و علو درجات و برای خانواده محترم ایشان صبر و شکیبایی مسئلت دارم».

یادآوری می‌شود، کوروش اسدی متولد سال ۱۳۴۳ در آبادان بود و در حوزه داستان کوتاه یکی از نویسندگانی به شمار می‌رفت که در آثارش نگاه و رویکردهای تازه و بکری ایجاد کرده بود. وی شب گذشته (۲ تیر ۱۳۹۶) در سن ۵۳ سالگی درگذشت. مجموعه داستان «باغ ملی» از این نویسنده پیش از این در سال ۸۲ برگزیده جایزه ادبی گلشیری شده بود. آخرین اثر داستانی اسدی سال گذشته با عنوان «کوچه ابرهای گمشده» از سوی نشر نیماژ منتشر کرده بود.