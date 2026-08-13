https://mehrnews.com/x3cNt7 ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۱ کد مطلب 6915963 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۱ سنت حلیم پزان در حاشیه شهر زابل زابل- همزمان با آخرین روز ماه صفر، مراسم سنتی حلیم پزان در یکی از مناطق حاشیه شهر زابل برگزار شد. دریافت 53 MB کد مطلب 6915963 کپی شد مطالب مرتبط سرعت طوفان در زابل به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید ریزگردها؛ تهدید خاموش سلامت مردم سیستان در روزهای طوفانی عزاداری به سبک «سیستانی ها» در حرم مطهر رضوی در شب شهادت امام رضا(ع) مردم ولایتمدار زابل همچنان در سنگر خیابان حضور دارند برچسبها حلیم و آش غذای نذری نذری شهرستان زابل
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