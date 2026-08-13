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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۱

سنت حلیم پزان در حاشیه شهر زابل

سنت حلیم پزان در حاشیه شهر زابل

زابل- همزمان با آخرین روز ماه صفر، مراسم سنتی حلیم پزان در یکی از مناطق حاشیه شهر زابل برگزار شد.

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کد مطلب 6915963

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