https://mehrnews.com/x3cNtn ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۹ کد مطلب 6915975 استانها گیلان استانها گیلان ۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۹ تجمع مردم رشت در صد و شصت و ششمین شب مقاومت رشت- در این فیلم، تجمع مردم رشت در صد و شصت و ششمین شب مقاومت را مشاهده می کنید. دریافت 8 MB فیلم: نرجس غلامپور کد مطلب 6915975 کپی شد مطالب مرتبط بعثت صد و شصت و ششم مردم شهرکرد در خیابان حماسه مردم رشت در میدان به شب صد و شصت و هفتم رسید پیام نوجوانان بیجاری در تجمعات شبانه تجمع مردم انقلابی مرکز خراسان شمالی یکصد و شصت و نهمین قرار شبانه مردم رشت در میدان صد و هفتادمین قرار شبانه مردم رشت در میدان برچسبها تجمع مردمی رشت شهادت رهبر معظم انقلاب
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