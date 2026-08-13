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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۹

تجمع مردم رشت در صد و شصت و ششمین شب مقاومت

تجمع مردم رشت در صد و شصت و ششمین شب مقاومت

رشت- در این فیلم، تجمع مردم رشت در صد و شصت و ششمین شب مقاومت را مشاهده می کنید.

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فیلم: نرجس غلامپور

کد مطلب 6915975

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