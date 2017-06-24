ساخت مستنند درباره رییس آشیانه پرواز رهبر انقلاب/تیمسار مطلق کیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رائد امیری تهیه‌کننده با اشاره به انجام مراحل پایانی مستند «خلبان» که زندگینامه خلبان اصغر مطلق است، گفت: تیمسار اصغر مطلق از خلبانان دوره رژیم شاه بوده است که مراحل خلبانی خود را خارج از ایران و نزد خلبانان مطرح زمان خود آموزش می بیند و با پیروزی انقلاب به صف ارتشیان هوادار جمهوری اسلامی می پیوندد.

تهیه کننده مستند «خلبان» در ادامه به اولین مأموریت مهم تیمسار مطلق اشاره و بیان کرد: این خلبان کارآزموده کشور پس از آغاز جنگ تحمیلی به همراه جمعی دیگر از همکارانش عملیات معروف حمله به اچ ۳ را طرح ریزی می کنند و خود نیز در نقش خلبان هواپیمای سوخت رسان در این عملیات مهم و راهبردی نقش آفرینی می کند.

امیری با اشاره به اقدامات حساسی که توسط خلبان مطلق در نظام جمهوری اسلامی انجام شده است، اظهار کرد: یکی از اقدامات حساس خلبان مطلق، انتقال پیکر امام خمینی به بهشت زهرا(س) بود که به دلیل ازدحام جمعیت و احتمال هجوم مردم، یکی از پروازهای حساس وی محسوب می شود.

وی ادامه داد: ایشان همچنین رییس آشیانه پرواز رهبر معظم انقلاب در زمان ریاست جمهوری و رهبری بوده، به عبارت دیگر خلبان اختصاصی رهبری در فرازهای مهمی از تاریخ کشور قلمداد می شده است.

این تهیه کننده مستند در پایان سابقه آشنایی خود را به خلبان مطلق در یک فعالیت تاریخ نگاری انقلاب مربوط دانست و اظهار کرد: در پروژه تاریخ شفاهی انقلاب که سال ۹۲ انجام شده بود با تیمسار مطلق آشنا شدم و جرقه های شکل گیری یک مستند جذاب و مفید برای همه افراد، از همان زمان در ذهنم شکل گرفت.

مستند «خلبان» به کارگردانی علی کیوان و تهیه کنندگی سید رائد امیری در مرکز رسانه ای عهد، مراحل پایانی تدوین را سپری می کند و به زودی برای پخش از سیمای ملی آماده می شود.