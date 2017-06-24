به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد اخوان فرمانده بهداری نیروی زمینی سپاه در این باره بیان کرد: در حال حاضر اولین سی تی اسکن سیار کشور که در حوزه تشخیص بسیار کمک کننده است به تجهیزات بیمارستانهای صحرائی اضافه شده است.
شرایط خاص حادثه خیز بودن کشورمان که سالیانه شاهد تعداد زیادی حوادث طبیعی و غیر طبیعی اعم از زلزله، سیل، تصادفات، و تلفات انسانی این حوادث هستیم، لزوم توجـه خـاص بـه ارائه خـدمات درمـانی اورژانسی بـه مـصدومین و مجروحین جسمی حاد در صحنه یا محل نزدیک به آن را در اولویت ویژهای قرار میدهد.
همچنین ایجاد سـامانههـای بیمارستانی سیار و متحرک نقش ارزندهای در کاهش تلفات خواهد داشت و برگزاری بیمارستان صحرایی در سراسر کشور برنامههایی را با اهداف مشخص دنبال میکند که یکی از آنها آمادگی در زمان بحرانها و سوق دادن امکانات به مناطق محروم و محرومیت زدایی است.
فرمانده بهداری نیروی زمینی سپاه اظهار کرد: همچنین طرحهای دستگاه ام آر آی سیار برای بیمارانی که به خدمات درمانی مغز و اعصاب نیاز دارند در دست مطالعه، آمادهسازی و تولید است تا در زمان لازم خدمت جامعه پزشکی کشور قرار گیرد.
سردار اخوان، با اشاره به برپایی بیمارستانهای صحرایی در مواقع بحران بیان داشت: یکی از الزامات خدمات پزشکی سامانههای درمانی سیار است و اگر گروههای پزشکی این سامانهها را در اختیار نداشته باشند در شرایط بحران نمیتوانند خدمات لازم را ارائه دهند که یکی از این سامانههای درمانی بیمارستانهای سیار است.
وی گفت: امروزه به دلیل تلاشهای گروههای پزشکی در زمان دفاع مقدس توانمندی خوبی در سطح منطقه درباره بیمارستانهای صحرایی ایجاد شده است و هم اکنون به دلیل اینکه سپاه ماموریت خاص مرتبط با این سامانهها را ندارد این امکانات در اختیار مردم است.
فرمانده بهداری نیروی زمینی سپاه تصریح کرد: بیمارستانهای صحرایی بنا به دستور در نقاط صفر مرزی و مناطق محروم مستقر میشوند و خدمت ارائه میدهند که بیشترین توانمندی سامانههای درمانی سیار در حوزه نیروی زمینی سپاه است.
سردار اخوان، افزود: بیمارستانهای صحرایی از نظر نیروی انسانی و شاخصها دارای استانداردهای بینالمللی بوده و در حوزه تجهیزات تخصصی از امکانات بروز و پیشرفته برخوردار است.
وی بیان داشت: در حال حاضر تجهیزات لازم برای برخورداری از یک بیمارستان فوق تخصصی را در اختیار داریم تا هر زمان که لازم بود در شرایط و نقاط مختلف مستقر شده و به ارائه خدمت بپردازد.
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