به گزارش خبرنگار مهر، هرایر مگویان مدافع سه سال گذشته تیم فوتبال استقلال تهران که گفته می‌شود در لیست مازاد این تیم قرار دارد، امشب وارد تهران می‌شود.

این بازیکن در سه فصل گذشته بازیکن تیم فوتبال استقلال بوده و با توجه به حفظ سید مجید حسینی، پادوانی و به احتمال زیاد رابسون جانواریو و جذب یک ملی پوش جوان به اسم سینا خادم پور و یک ملی پوش با تجربه به اسم پژمان منتظری، فضای کاری برای این بازیکن در بین آبی پوشان تنگ شده و احتمال جدایی اش از این تیم زیاد است.

این بازیکن امشب به منظور تعیین تکلیف نهایی‌اش با باشگاه استقلال وارد تهران می شود و به احتمال زیاد فردا جلسه ای به همین منظور با مدیران این باشگاه خواهد داشت.