وزارت کشور و ناجا مستندات توهین به رئیس جمهور را ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه تجدیدمیثاق مسئولان عالی قضایی با ارمان‌های امام در حرم امام راحل در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا پرونده تخلفات انتخاباتی به دادگاه ارسال شده است، اظهار داشت: با توجه به گستردگی موضوع این مسله باعث تأخیر در ارسال پرونده به دادگاه شده است و تخلفات مربوط به تمام استان‌ها می‌شود که رسیدگی به آنها زمان بر است.

وی در رابطه با افزایش امار تخلفات و احضار فرمانداران گفت: در حال حاضر همان ۶فرماندار احضار شده‌اند و آمارها افزایشی نداشته است.

دادستان کل کشور، در رابطه به حادثه توهین به رئیس جمهور در روز قدس نیز گفت: قرار است دادستانی تهران و دادسرای تهران به این مسله ورود پیدا کنند و وزارت کشور و نیروی انتظامی مستندات خود را ارایه دهند.