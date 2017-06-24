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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۴۱

به مناسبت هفته قوه قضائیه؛

رئیس قوه قضاییه با آرمانهای امام راحل(ره)تجدید میثاق کرد

رئیس قوه قضاییه با آرمانهای امام راحل(ره)تجدید میثاق کرد

رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی قضایی با حضور در مرقد امام راحل، با آرمان های امام و انقلاب تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر،  آیت الله آملی لاریجانی و مسئولان عالی قضایی دقایقی پیش به مناسبت هفته قوه قصاییه با حضور در حرم امام خمینی (ره) با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند.

رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضایی با قرائت فاتحه و اهدای تاج گل یاد و خاطر امام راحل را گرامی داشتند.

حجت الاسلام سید حسن خمینی تولیت حرم امام خمینی (ره) نیز رئیس قوه قضائیه را در این مراسم همراهی کرد.

آیت الله آملی لاریجانی و مسئولان عالی قضایی پس از تجدید میثاق با معمار کبیر انقلاب بر سر مزار شهدای هفتم تیر حاضر شده و به مقام شامخ شهدای انقلاب اسلامی ادای احترام خواهند کرد.

کد مطلب 4013270

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