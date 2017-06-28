۱۱۵۰ دانش آموز دشتی در کنکور شرکت می کنند

احمد طیبیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد دانش‌آموز در رشته‌های ریاضی، علوم انسانی، علوم تجربی، زبان خاجه و هنر با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: تاکنون چندین جلسه برای برگزاری هر چه بهتر این آزمون تشکیل شده و تمهیدات لازم نیز اتخاذ شده است و ضرورت دارد ادارات شهرستان نیز همکاری لازم همچون گذشته داشته باشند.

طیبیان با تاکید بر اینکه در زمان برگزاری آزمون باید آرامش، امنیت و آسایش برای دانش آموزان فراهم باشد، تصریح کرد: پیگیری‌های لازم با ادارات آب و برق برای عدم قطعی در روز آزمون اتخاذ شده است.

وی خاطرنشان کرد: آزمون کنکور سراسری در شهرستان دشتی همزمان با سراسر کشور به مدت دو روز در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه در دو نوبت صبح و عصر در پنج حوزه برگزار می شود.