برنامه نمایندگان ایران درمسابقات جهانی دوومیدانی معلولان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، مسابقات جهانی دو و میدانی از روز ۲۳ تیرماه تا اول مردادماه در شهر لندن برگزار می شود که در روز نخست مسابقات محسن کائیدی، سیامک صالح فرج زاده و جواد حردانی در ماده پرتاب وزنه برابر حریفان خود قرار می گیرند.
برنامه مسابقات جهانی دو و میدانی به شرح زیر است:
جمعه ۲۳ تیرماه
* محسنکائیدی و سیامک صالح فرج زاده مرحله مقدماتی ماده پرتاب وزنه (کلاس F۳۴)
* جواد حردانی فینال ماده پرتاب وزنه (کلاس F۳۸)
شنبه ۲۴ تیرماه
*محسن مجیدی فینال پرتاب دیسک (کلاس F۳۷)
یکشنبه ۲۵ تیرماه
* مهدی علیزاده فینال پرتاب پرتاب وزنه (کلاس F۳۳)
* محسن کائیدی و سیامک صالح فرج زاده فینال پرتاب وزنه (کلاس F۳۴)
* جلیل باقری و علی محمدیاری فینال پرتاب دیسک (کلاس F۵۶)
* علی اصغر جوانمردی و مهران نکویی فینال پرتاب وزنه (کلاس F۳۵)
دوشنبه ۲۶ تیرماه
* هاشمیه متقیان فینال پرتاب نیزه (کلاس F۵۶)
سه شنبه ۲۷ تیرماه
* محمد خالوندی، عبدالله حیدری و امرالله پاپی فینال پرتاب نیزه (کلاس F۵۷)
چهارشنبه ۲۸ تیرماه
* سجاد نیک پرست فینال پرتاب نیزه (کلاس F۱۳)
پنج شنبه ۲۹ تیرماه
*جلیل باقری و حامد امیری فینال پرتاب وزنه (کلاس F۵۵)
جمعه ۳۰ تیرماه
* اسدالله عظیمی و علیرضا مختاری همامی فینال پرتاب وزنه (کلاس F۵۳)
شنبه ۳۱ تیرماه
* سیامک صالح فرج زاده فینال پرتاب دیسک (کلاس F۳۴)
* سامان پاکباز فینال پرتاب وزنه (کلاسF۱۲ )
* سجاد محمدیان فینال پرتاب وزنه (کلاس(F۴۲
یکشنبه اول مردادماه
* سامان پاکباز فینال پرتاب دیسک (کلاس F۱۲)
* محسن کائیدی فینال پرتاب نیزه (کلاس F۳۴)
* فاطمه منتظری فینال پرتاب وزنه (کلاس F۵۷)
* حامد امیری فینال پرتاب نیزه (F۵۴)
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