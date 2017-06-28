برنامه نمایندگان ایران درمسابقات جهانی دوومیدانی معلولان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، مسابقات جهانی دو و میدانی از روز ۲۳ تیرماه تا اول مردادماه در شهر لندن برگزار می شود که در روز نخست مسابقات محسن کائیدی، سیامک صالح فرج زاده و جواد حردانی در ماده پرتاب وزنه برابر حریفان خود قرار می گیرند.

برنامه مسابقات جهانی دو و میدانی به شرح زیر است:

جمعه ۲۳ تیرماه

* محسنکائیدی و سیامک صالح فرج زاده مرحله مقدماتی ماده پرتاب وزنه (کلاس F۳۴)

* جواد حردانی فینال ماده پرتاب وزنه (کلاس F۳۸)

شنبه ۲۴ تیرماه

*محسن مجیدی فینال پرتاب دیسک (کلاس F۳۷)

یکشنبه ۲۵ تیرماه

* مهدی علیزاده فینال پرتاب پرتاب وزنه (کلاس F۳۳)

* محسن کائیدی و سیامک صالح فرج زاده فینال پرتاب وزنه (کلاس F۳۴)

* جلیل باقری و علی محمدیاری فینال پرتاب دیسک (کلاس F۵۶)

* علی اصغر جوانمردی و مهران نکویی فینال پرتاب وزنه (کلاس F۳۵)

دوشنبه ۲۶ تیرماه

* هاشمیه متقیان فینال پرتاب نیزه (کلاس F۵۶)

سه شنبه ۲۷ تیرماه

* محمد خالوندی، عبدالله حیدری و امرالله پاپی فینال پرتاب نیزه (کلاس F۵۷)

چهارشنبه ۲۸ تیرماه

* سجاد نیک پرست فینال پرتاب نیزه (کلاس F۱۳)

پنج شنبه ۲۹ تیرماه

*جلیل باقری و حامد امیری فینال پرتاب وزنه (کلاس F۵۵)

جمعه ۳۰ تیرماه

* اسدالله عظیمی و علیرضا مختاری همامی فینال پرتاب وزنه (کلاس F۵۳)

شنبه ۳۱ تیرماه

* سیامک صالح فرج زاده فینال پرتاب دیسک (کلاس F۳۴)

* سامان پاکباز فینال پرتاب وزنه (کلاسF۱۲ )

* سجاد محمدیان فینال پرتاب وزنه (کلاس(F۴۲

یکشنبه اول مردادماه

* سامان پاکباز فینال پرتاب دیسک (کلاس F۱۲)

* محسن کائیدی فینال پرتاب نیزه (کلاس F۳۴)

* فاطمه منتظری فینال پرتاب وزنه (کلاس F۵۷)

* حامد امیری فینال پرتاب نیزه (F۵۴)