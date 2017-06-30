طبق گفته اهالی محل فرد دیگری در «تونل برفی» محبوس نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا آریایی گفت: به علت شدت گرمای هوا عصر امروز جمعه دهانه ورودی تونل برفی ازنا حدودا به طول ۵۰ متر ریزش و یک گروه چهار نفره از اهالی روستای «سیوله» ازنا که در محل دهانه تونل حضور داشتند با مشکل مواجه شدند.

وی با بیان اینکه یک نفر از این افراد حادثه دیده، سرباز ۲۰ ساله از اهالی روستا به نام «آرمان لک» است که در زیر برف تونل فوت کرد، تصریح کرد: برای بقیه افراد مشکل خاصی ایجاد نشده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان تصریح کرد: نیروهای امدادی هلال احمر سریعا با بالگرد به محل اعزام و کار امداد و نجات را شروع کردند.

آریایی با تاکید بر اینکه اوضاع در محل حادثه کاملا تحت کنترل بوده و همه نیروها در محل مستقر و مشغول جستجوی افراد احتمالی هستند، افزود: ولی طبق گفته اهالی محل فرد دیگری در تونل محبوس نیست.