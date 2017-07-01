شماره جدید فصلنامه نقد کتاب تاریخ روی دکه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، شماره یازدهم و دوازدهم فصلنامه نقد کتاب تاریخ با آثاری از علیرضا خانبان‌زاده، عباس جداری کریمیان، محمد جلالی ماخانی، آمنه ابراهیمی، علی گلریز و... منتشر شده است.

«سخن سردبیر» این شماره از فصلنامه با عنوان «جای خالی بزرگان» به قلم حیبب‌اله اسماعیلی نوشته شده که در آن به آمار کتاب‌های منتشر شده در ماه‌های مهر و آبان ۱۳۹۵ اشاره کرده و نوشته است: «آمار نشر به طور عام در حوزه‌های مختلف و در حوزه تاریخ به طور خاص گواه دو موضوع است: یک ذائقه فرهنگی و علمی جامعه و دیگری سیاست‌های حمایتی رسمی. آمار کتاب‌های چاپ دو ماه مهر و آبان نشانی می‌دهد در این دو ماه مجموعا ۳۳۰ عنوان کتاب تاریخی جدید منتشر شده است. از منظر سیاست گذاری و مدیریت فرهنگی و با در نظر گرفتن خروجی‌های مرتبط با نشر کتاب‌های تاریخی، آمار مذکور نشان می‌دهد توجه به تاریخ ملی دو اولویت نخست قرار دارد. از منظر دیگر، جست و جوی نگارنده برای یافتن آثار نویسندگان نام آشنا برای اهل تاریخ پر نتیجه نبود و این نکته نشان می‌دهد که ورود نویسندگان نو قلم به عرصه تالیف کتب تاریخی پر تعداد بوده است...».

از مجموعه مقاله‌های «نقد آثار تالیفی» می‌توان به «تحولات ایرانشناسی در گذر تاریخ» نوشته سهیلا فرجی، کارشناسی ارشد ایرانشناسی دانشگاه تهران اشاره کرد که در آن به نقد و بررسی کتاب «تاریخ تحولات ایران شناسی؛ پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در دوران باستان» نوشته مریم میر احمدی می‌پردازد.

مقاله «پیشاسقراطیان» به قلم کیوان خسروی، دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران در بخش «نقد آثار ترجمه» آمده است. وی در نقد کتاب «تاریخ فلسفه یونان» ترجمه مهدی قوام صفری آورده است: «نقد حاضر بر جلد اول مجموعه شش جلدی گاتری درباره تاریخ فلسفه یونان است. در این مجلد گاتری تلاش کرده است تا به مسئله «آغاز فلسفه» که موضوع پرمجادله است، بپردازد. پرداختن به «آغاز فلسفه» به شیوه ای فلسفی، به شکلی که گادامر هم می‌گوید، تنها از رهگذر تاریخ نگاری و عقاید نگاری‌های فیلسوفانی همچون ارسطو ممکن است. گاتری نیز سعی دارد به وسیله همین عقاید نگاری‌ها پرده از این راز تاریخی بردارد...»

جعفر مراد حاصلی در بخش «نقد آثار لاتین» به نقد و بررسی کتاب «تولد اروپا» پرداخته است که در قسمتی از آن می‌خوانیم: «تولد اروپا با مهیا کردن خطوط کلی واضح و مختصری از تاریخ اروپای قرون وسطا، منبعی عالی است. لوگوف همچنین به طور قانع کننده ای نشان می‌دهد مساله او در قرون وسطا به عنوان «مکان» تواد ملت مدرن و واقعیت اروپا، در بحث دوره بندی تاریخ اروپا عنصر جدیدی عرضه می‌کند که می‌تواند برای دانشجویان این رشته سودمند باشد. این اثر برای معلمان نیز چهارچوبی مفید فراهم می‌کند که بر اساس آن، دوره‌هایی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد تشکیل دهند...»

شماره یازدهم و دوازدهم فصلنامه نقد کتاب تاریخ ویژه پاییز و زمستان سال ۱۳۹۶ به سردبیری حبیب الله اسماعیلی و صاحب امتیازی موسسه خانه کتاب به قیمت ۱۰‌ هزار تومان و به همت موسسه خانه کتاب در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.