دعوای اپل و اوپن ای آی بالا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خالق چت جی پی تی در لایحه‌ای که اواخر روز دوشنبه به دادگاه فدرال منطقه‌ای در کالیفرنیا، ارائه کرد، آورده است: این مناقشه مشکلی است که خود اپل به وجود آورده و اکنون تلاش می‌کند تقصیر را به گردن دیگران بیندازد.

اپل در ماه جولای از اوپن ای آی و دو کارمند سابق خود، تانگ تان و چانگ لیو شکایت و آنها را متهم کرد که در ارتباط با طراحی سخت‌افزار، تولید و عملیات زنجیره تامین، اسرار تجاری این شرکت را به‌طور غیرقانونی تصاحب کرده‌اند. این اتهام در حالی مطرح شده که سازنده چت جی پی تی قصد ورود به حوزه دستگاه‌های مصرفی را دارد.

این شرکت هوش مصنوعی که سم آلتمن مدیرعامل آن است، استدلال می‌کند که اپل از این شکایت برای کند کردن روند شکل‌گیری یک رقیب بالقوه و جلوگیری از خروج کارکنانش استفاده می‌کند. بر اساس اسناد ارائه‌شده به دادگاه از سوی دو شرکت، اوپن ای آی حدود ۴۰۰ نفر از کارکنان سابق اپل را برای طرح سخت‌افزاری خود استخدام کرده است.

این شرکت مدعی است طبق قوانین ایالت کالیفرنیا کارکنان می توانند آزادانه از یک شرکت به شرکت رقیب منتقل شوند.

این شکایت نشان‌دهنده تشدید چشمگیر تنش میان دو شرکتی است که حدود دو سال پیش با هدف گسترش دسترسی به چت جی پی تی و تقویت جایگاه اپل در حوزه هوش مصنوعی، با یکدیگر وارد همکاری شده بودند. اما با تشدید رقابت در صنعت هوش مصنوعی، روابط آنها به‌سرعت تیره شد.

اپل در شکایت اولیه خود استدلال کرده بود که استخدام کارکنان اپل توسط اوپن ای آی بخشی از راهبرد این شرکت هوش مصنوعی برای دسترسی به اسرار یک رقیب بوده است. اپل مدعی شده بود تان و لیو پس از ترک شرکت نیز به فایل‌های داخلی اپل دسترسی پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر اوپن ای آی اعلام کرد اپل کارکنان خود را تشویق می‌کند برای دسترسی به اسناد کاری اپل و انجام وظایف شغلی خود از حساب‌های شخصی آی کلاود استفاده کنند که این موضوع به گفته اوپن ای آی، تفکیک اطلاعات شخصی و اطلاعات متعلق به شرکت را برای کارکنانی که اپل را ترک می‌کنند دشوار می‌کند.

سازنده چت جی پی تی همچنین مدعی است سیاست اپل مبنی بر اینکه کارکنان در حال خروج را بلافاصله از محل شرکت خارج می‌کند، زمان کافی در اختیار آنها نمی‌گذارد تا دستگاه‌های متعلق به شرکت را تحویل دهند، فایل‌های داخلی را به شرکت بازگردانند یا مسئولیت‌های خود را به کارکنان دیگر واگذار کنند.

لیو در این اسناد اعلام کرده هرگونه دسترسی او به اسناد اپل پس از ترک این شرکت با هدف کمک به همکاران سابقش برای پیدا کردن فایل‌ها یا پاسخ دادن به پرسش‌های مرتبط با کارشان در اپل انجام شده است. او گفت کارکنان اپل پس از خروجش نیز بارها برای دریافت کمک با او تماس گرفته‌اند.

تان که ۲۴ سال در اپل کار کرده بود نیز گفت پیش از ترک شرکت، نمونه‌های اولیه متعلق به اپل را بازگردانده و تنها مطالبی را نزد خود نگه داشته که محرمانه نبوده‌اند، از جمله یک چک‌لیست مربوط به فرایند خروج کارکنان که محرمانه نبوده است.