اصغر عبدالله پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لغو پرواز ایرلاین های ایرانی به فرودگاه نجف گفت: از امروز صبح شرکت های هواپیمایی ایرانی طبق تصمیمی که از پیش گرفته شده بود، کلیه پروازهای خود به فرودگاه نجف را به دلیل بالا بردن هزینه خدمات فرودگاهی از سوی این فرودگاه، لغو کرده و صرفا به فرودگاه بغداد پرواز دارند. این تصمیم تا زمانی که طرف عراقی خواسته ایرلاین های ایرانی را عملی نکند، ادامه خواهد داشت.

نایب رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی ادامه داد: مدیران فرودگاه نجف چون می دانند هم مسافران و هم شرکت های هواپیمایی ایرانی به خدمات آنها نیاز دارند، سر خود و بدون توجه به درخواست ایرلاین‌های کشورمان، هزینه خدمات فرودگاهی را که از شرکت های هواپیمایی اخذ می کنند، بالا برده اند. این در حالی است که هزینه ای که ایرلاین های آنها بابت خدمات فرودگاهی به فرودگاه های ایران پرداخت می کنند، یک سوم هزینه ای است که ما به آنها می دهیم.

وی با اشاره به درخواست انجمن شرکت های هواپیمایی از شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر افزایش تعرفه خدمات فرودگاهی کشورمان به اندازه هزینه فرودگاه نجف، تصریح کرد: این تفاوت قیمت در هزینه خدمات فرودگاهی سبب شده تا ایرلاین های عراقی بتوانند با قیمت بلیت کمتری مسافران را بین دو کشور جابه جا کنند ولی ایرلاین های ایرانی توان رقابت با آنها را ندارند.

به گفته عبدالله پور، افزایش هزینه های خدمات فرودگاهی در نجف سبب تحمیل هزینه های گزاف به مسافران ایرانی شده که در نتیجه کاهش تقاضای سفر به این شهر را در پی داشته است؛ بنابراین برای شرکت های هواپیمایی ایرانی هم به صرفه نیست که با صندلی های خالی به نجف پرواز داشته باشند.

وی هزینه خدمات فرودگاهی نجف را شامل عوارض گمرکی معادل ۸۵ دلار به ازای هر پرواز و ۱۵ دلار به ازای هر صندلی عنوان کرد؛ ضمن اینکه مبالغ دریافتی بابت هندلینگ و اپروچ هواپیماها نیز جداگانه دریافت می شود.