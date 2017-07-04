جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس درباره قاچاق کالا/ گزارش وزارت اطلاعات

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات جلسه غیرعلنی بررسی قاچاق کالا و ارز با حضور رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاون اقتصادی وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات گزارشی در خصوص علل قاچاق کالا و آسیب هایی که قاچاق به تولید و اشتغال وارد می کند، ارائه داد.

نماینده مردم رشت در مجلس افزود: رئیس ستاد مبارزه با قاچاق و کالا و ارز نیز گزارشی ارائه داد مبنی بر اینکه میزان قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار به حدود ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.

وی ادامه داد: نمایندگان از اظهارات رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتقاد کرده و معتقد بودند چنین کاهشی رخ نداده است، زیرا عملا بیکاری در کشور یک معضل است و همچنان تولید دچار مشکلات اساسی است.

کوچکی نژاد اظهار داشت: وزارت اطلاعات علت اصلی قاچاق را عدم هماهنگی، عدم اجرای قانون، عدم اراده دستگاه های ذیربط برای برخورد و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، باندبازی و رشوه اعلام کرد.

وی با اشاره به گزارش مرکز پژوهش ها در این خصوص گفت: مرکز پژوهش ها معتقد بود گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق آمار و اطلاعات موجود گزارش دقیقی نیست، زیرا قاچاق در حال افزایش است و تاثیر آن بر شاخص های اقتصادی کاملا مشخص است.

نماینده مردم رشت ادامه داد: مرکز پژوهش ها با اعلام اینکه قاچاق کانتینری هنوز ادامه دارد، نسبت به عدم برخورد دستگاه های ذیربط با این نوع قاچاق انتقاد کرده و معتقد بودند که در کشور ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر قاچاقچی وجود دارد که باید توسط وزارت اطلاعات و دستگاه های ذیربط مورد شناسایی و برخورد قرار گیرند، اما متاسفانه اراده ای در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: عدم تدوین آیین نامه های قانون مبارزه با کالا و ارز نشان دهنده عدم اراده دستگاه های اجرایی برای مبارزه با قاچاق کالا است.