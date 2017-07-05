به گزارش خبرنگار مهر، سرور جباروف که با باشگاه استقلال تا پایان فصل جاری قرارداد دارد، با عدم حضور در تمرینات استقلال و پاسخگو نبودن به تماس‌های مکرر این باشگاه نارضایتی خود را از بازگشت به استقلال نشان داده بود. وی که با استخدام وکلایی همه تلاش خود را کرد تا قراردادش با استقلال را غیر قانونی و عاری از اعتبار و ارزش نشان دهد که در این کار موفق نشد.

این بازیکن حتی در اظهار نظری عنوان داشته بود که برای بازنگشتن به استقلال حاضر به خداحافظی از فوتبال هم هست که این کنش وی نیز با واکنش باشگاه استقلال خنثی شد.

جباروف حالا چاره ای ندارد جز این که با این باشگاه به تعامل برسد. یا باید برای استقلال بازی کند و یا اگر قرار است در تیم دیگری بازی کند باید رضایت این باشگاه را جلب کند. در همین راستا و بنا به ادعای مدیر برنامه‌اش، او قصد دارد حالا که تیم استقلال در اردوی ارمنستان به سر می برد، برای انجام مذاکره به تهران بیاید.

جباروف در حالی به منظور تعامل با استقلال قصد ورود به تهران را دارد که منصوریان گزینه‌های خود را برای جانشینی این بازیکن جذب کرده است. سرمربی استقلال فرشید اسماعیلی را برای این پست در نظر دارد و داریوش شجاعیان و مجتبی جباری را هم به جمع نفرات خود اضافه کرده است. رفتار جباروف در قبال باشگاه استقلال به مسئولین و اعضای کادر فنی این تیم برخورده و کار به جایی رسیده که حالا حتی اگر جباروف راضی به بازگشت به این تیم باشد، آبی‌ها او را نمی‌خواهند. چون هم در این پست بازیکن دارند و هم لیست آنها جای خالی ندارد.

باشگاه استقلال قید استفاده از این بازیکن را زده است اما هدفش این است از کنار قراردادی که با این بازیکن دارد، مبلغی بابت فسخ قرارداد دریافت دارد. به خصوص اگر هدف این بازیکن حضور در تیم سپاهان باشد قطعا باشگاه استقلال برای صدور رضایتنامه این بازیکن سخت گیری بیشتری خواهد کرد و مبلغ بیشتری مطالبه می‌کند.