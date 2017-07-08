به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری مدافع ملی پوش پرسپولیس می تواند بدنسازی خود ا زیر نظر مارکو مربی بدنساز تیم دنبال کند. کمال کامیابی نیا هم مشکلی برای بازی برای پرسپولیس ندارد اما برانکو نمی خواهد درباره این بازیکن ریسک کند. به همین خاطر کامیابی نیا به احتمال فروان در دیدار تداراکاتی فردای تیمش مقابل آرسنال کیف نیز غایب خواهد بود.

وحید امیری نیز که از ناحیه کمر احساس درد می کرد، می تواند از این به بعد در صوت صلاحدید کادر فنی برای پرسپولیس بازی کند. مصدومانی که سرمربی پرسپولیس را برای حضور در ترکیب نگران کرده بودند تا حضورشان برای بازی با الاهلی عربستان در پرده ای از ابهام قرار گیرد.

از قرار معلوم این بازیکنان به دیدار دربی برابر استقلال تهران در آلمان نیز خواهند رسید.