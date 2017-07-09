آمازون انبار زیر آۤبی می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، آمازون به تازگی حق امتیاز اختراع جدیدی را ثبت کرده که متعلق به ساخت انبار زیر آبی است. این شرکت قصد دارد کالاها را قبل از ارسال در چنین فضایی انبار کند. طرح انبار زیر دریایی قابلیت ساخت در کف دریاچه ها را دارد.

در این طرح توضیح داده شده که چطور کالاها از مراکز انبار به وسیله چتر نجات، کامیون یا تسمه نقاله برای ارسال به وسیله پهپادها آماده می شوند.

با کنترل میزان شناوری بسته های مختلف می توان آنها را در قفسه های زیر آب نگهداری کرد. به این ترتیب هر کالا در عمق خاصی از آب نگهداری می شود. در این میان سیگنال هایی از فرستنده های آکوستیک آخرین مرحله ارسال را رقم می زنند. پس از ارسال سیگنال، کانتینترهای گازی بالن درون بسته را باد کنند و در نتیجه کالا به سطح آب می رسد و به وسیله پهپاد ها به دست مشتریان می رسند.

در توضیحات این حق امتیاز نوشته شده: مراکز ارسال بسته ای پستی مجهز به جدیدترین فناوری ها هستند اما با این وجود به دلیل کمبود فضا برای ذخیره سازی به اندازه کافی کارآمد نیستند.

ذخیره بسته های پستی در اعماق مختلف آب در یک انبار زیر آبی به خصوص برای بسته هایی کارآمد است که اشکال و اندازه های مختلفی دارند یا تقاضا برای این کالاها متغیر است.