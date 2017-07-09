واکنش مدیرعامل تاسیسات دریایی به دعوای شمسایی و نظری

مجید حلاجی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دعوای وحید شمسایی با مصطفی نظری سرمربی و دروازه بان تیم فوتسال تاسیسات دریایی و اخراج نظری از این تیم، گفت: اینها مباحث فنی است. کادر فنی اعتقاد دارد تعداد گلهای خورده نظری بیش از اندازه بوده است. به هر حال نظری دروازه بان بزرگی است و اینها هم بحث فنی است نه چیز دیگری.

وی افزود: نظر شمسایی این بود که نظری یک استراحت کوچک داشته باشد! به همین خاطر بحث کنار گذاشتن نیست. این یک تصمیم موقتی است و امیدواریم که حل شود.

مدیرعامل باشگاه تاسیسات دریایی با بیان اینکه این بحث را زیاد جدی نمی بینیم، درباره اینکه شمسایی قسم خورده نظری دیگر در این تیم نباشد، گفت: این مباحث در خود ما نیست. نظر شمسایی این بود که نظری نیاز به استراحت دارد وتا برگردد. ان شاءالله که این مباحث حل شود.

حلاجی در پاسخ به سئوالی مبنی بر مذاکره باشگاه تاسیسات با «گرتو» دروازه بان فصل گذشته تاسیسات برای حضور در این تیم به جای نظری هم تاکید کرد: این مسائل به کادر فنی بستگی دارد. همیشه وقتی بحثی بین بازیکن و سرمربی شکل می گیرد، این گمانه زنی ها هم به ذهن متبادر می شود. باید بگویم اینطرف یعنی در باشگاه ما هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است. ما منتظریم که قصه تمام شود. به هر حال کادر فنی هم نمی تواند دست خودش را خالی کند.

مدیرعامل باشگاه تاسیسات در پایان ابراز امیدواری کرد پیروزی های این تیم ادامه یابد. حلاجی گفت: هفته گذشته بازی سختی با حفاری داشتیم ولی باوجود عقب افتادن از این تیم به خوبی گلهای خورده را جبران کردیم و پیروز شدیم.