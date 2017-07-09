به گزارش خبرگزاری مهر، امیر احمدرضا پوردستان جانشین فرمانده ارتش در حاشیه بازدید از یگان ویژه ناجا اظهار کرد: یگان ویژه یکی از یگان‌های واکنش سریع و پا در رکاب نظام جمهوری اسلامی ایران است، حقیقتا دوستداران نظام و انقلاب با مشاهده توانمندی‌های یگان ویژه افتخار می‌کنند.

وی افزود: لازمه یک یگان واکنش سریع؛ ایمان، انضباط، تعهد، تخصص، قابلیت‌های رزمی، توان جسمی و تجهیزات متناسب با تهدیدات است، که بحمد الله این ویژگی‌ها در این یگان وجود دارد، من امروز به عنوان یک نظامی لذت بردم که این آمادگی را در این یگان دیدم و خداوند را شاکرم که در مجموعه نیروهای مسلح چنین یگانی وجود دارد که می‌تواند تکیه گاه امن مردم باشد.

جانشین فرمانده ارتش، بیان کرد: با توجه به برخی از نا امنی‌ها در منطقه و تهدیداتی که وجود دارد، نیاز است که «تخصصی»، «کار آمد» و با «تجهیزات نوین» وارد مقابله با این تهدیدات شویم، خوشبختانه تجهیزات نوین، تهدید و دشمن شناسی و دیگر ظرفیت‌های مثال زدنی این یگان را به تکیه گاهی برای نظام ومردم مبدل کرده است.

وی در پایان گفت: ارتقاء توانمندی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی باید رویکرد همیشگی در نیروهای مسلح باشد که خوشبختانه این رویکرد را در نیروی انتظامی شاهد هستیم.