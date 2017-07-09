به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن درباره اتفاقات فدراسیون فوتبال و تغییر علیرضا اسدی و انتخاب محمدرضا ساکت، گفت: هیچ اشکالی ندارد. این از حق و حقوق فدراسیون فوتبال است که یک نفر را طبق اساسنامه تغییر بدهند ولی اینکه عنوان می شود تغییر و تحول به این خاطر بوده که بخواهد جهشی در کار ایجاد شود و کار تسریع شود و آقای ساکت فردی قوی تر از دکتر اسدی است، درست نیست. من که یک مقدار بر موضوع اشراف دارم و سالها در ورزش بوده ام و با ورزش هم از بین خواهم رفت، می گویم اگر اسدی ۱۰۰ است، ساکت در مقابل اسدی ۵ هم نیست!

وی افزود: اولا آقای اسدی دکتر است. بعضی ها می گویند دکتر به فوتبال چه ربطی دارد در حالی که به آقایانی که آمده اند اگر نگویید مهندس بدشان می آید در حالی که مدرک ششم ابتدایی را هم ندارند! ولی اسدی حتی کاپیتان تیم ملی هم بوده است. توانایی تحصیل هم داشته و خانواده شهید هم هست. الان از اسدی دفاع می کنم اما خیلی جاها از وی دلخورم و اصلا تعارف ندارم ولی اسدی با ساکت صرفنظر از شخصیت حقیقی قابل قیاس نیستند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه در دفتر دبیر کل کارتابلهای مختلفی می آید که شما باید رتق و فتق کنید و خیلی از آنها به زبان خارجی است، تاکید کرد: ساکت مثل من فقط به زبان فارسی مسلط است، حتی شاید بیشتر از من! ولی ساکت می گوید به دلیل اینکه امسال مسابقات متعددی داریم این تغییر و تحول ایجاد شده است. این کتمان حقیقت است. اسدی حتی یک نوشابه هم برای من باز نکرده است. من هم اهل بده و بستان نیستم. من مصالح مملکت را با هیچ چیز عوض نمی کنم. آیا اسدی که سه سال است به همه چیز اشراف پیدا کرده است بهتر می تواند کار را جلو ببرد یا من مایلی کهن که تازه می خواهند الفبای کار را به من یاد بدهند؟

مایلی کهن درباره اینکه آیا بحث این است که شخص دیگری به جای اسدی بیاید یا ساکت در این اندازه نیست که دبیر کل شود؟ گفت: شخصیت حقیقی ساکت برای من قابل احترام است ولی آقایان بیایند بگویند اسدی را می خواهیم به دلایل شخصی کنار بگذاریم. اینکه راست را به مردم نگوییم و بگوییم به خاطر تسریع کارها تغییر داده ایم، درست نیست. دبیر کل همه کاره فدراسیون فوتبال است. دبیر کل یعنی عامل اجرایی فدراسیون یعنی از نظر اجرایی بزرگتر از رئیس است.

وی درباره اینکه آیا با کی روش موفق بوده ایم یا خیر؟ تاکید کرد: بنده دارم بر خلاف جریان آب شنا می کنم. الان هر کسی بر خلاف نظر فدراسیون و کی روش حرف بزند «آدم بدِ»می شود. باید بگوییم مجسمه کی روش را با طلا می سازیم! کی روش ۷ سال در ایران سرمربی بوده است. آیا به من و مهاجرانی و حبیبی و دیگر مربیان تیم ملی اجازه دادند اینقدر بمانیم؟ به چه کسی اجازه دادند؟ کی روش هفت سال سرمربی ایران بوده است.

سرمربی پیشین تیم ملی تاکید کرد: دوره اول که با چاشنی شانس و در بازی آخر و استفاده از اشتباهات داوری در دقیقه ۹۰ به جام جهانی رفتیم با بازیکنان بزرگی مثل رحمان احمدی و مهدی رحمتی! اگر احمدی آن دو سه توپ را در بازی با کره جنوبی نمی گرفت که تیم به جام جهانی نمی رفت.

وی با طرح این سئوال که مگر ما قبل از کی روش به جام جهانی نرفته بودیم؟ خاطرنشان کرد: نتایجی که ما قبل از کی روش در جام جهانی گرفتیم را با بعد از آن مقایسه کنید. ما با کی روش هم به جام جهانی رفتیم ولی این برای ما چه داشت؟ چند بازیکن ما لژیونر شدند؟ از زمان کی روش چند بازیکن ما در اروپا لژیونر شدند؟ اگر تعداد این بازیکنان بیشتر از تعداد انگشتان دست باشد به شما جایزه می دهم!

مایلی کهن در پاسخ به این سئوال رادیو تهران که اگرکارلوس کی روش را برداریم آیا تیم ملی می تواند با مربی دیگری این موفقیتها را تکرار کند؟ تصریح کرد: لطفا با من از این شوخی ها نکنید. کی روش آنقدر قدرت دارد که می تواند حتی دولت را هم عوض کند! البته عیب از کی روش نیست؛ از ماست. ایشان از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در اختیار دارد ولی همیشه از امکانات و ساختار می نالد.

سرمربی پیشین تیم ملی یادآور شد: بنده در مناصب مختلف ورزش بوده ام و همه رشته ها را دوست دارم. دغدغه من دغدغه تمام رشته هاست ولی اینطور نبوده که بخواهم خودم را تحمیل کنم. افراد دیگر می خواهند خودشان را تحمیل کنند. بعضی ها اسدی را مورد تمسخر قرار می دادند که شما را چه به دبیرکلی فدراسیون فوتبال در حالی که اسدی هم فوتبالیست بوده و هم تحصیلکرده است و هم یک دکتر واقعی است. من حتی مهندس هم نیستم ولی به من می گویند مهندس. اینرا تاکنون جایی نگفته ام ولی حتی دیپلم هم ندارم!

مایلی کهن در پایان در واکنش به صحبتهای مجری رادیو مبنی بر اینکه شما لیسانس تربیت بدنی دارید، گفت: من بهمن ۱۳۵۶ لیسانسم را گرفتم و فوق لیسانسم را هم در سال ۱۳۸۹ گرفتم.