اکران ۲ مستند از محسن عبدالوهاب در «هنر و تجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲ فیلم مستند «طبرستانیها» و «بنیانگذار محک» به کارگردانی محسن عبدالوهاب و تهیهکنندگی مجتبی میرتهماسب از ۲۴ تیرماه در گروه سینمایی «هنر و تجربه» آغاز میشود.
مستند «طبرستانیها» درباره چند مهندس جوان است که سالها پیش در اوج بحرانهای پس از انقلاب و جنگ و در دورانی که بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل میشدند، تصمیم گرفتند یک کارخانه فولادریزی تاسیس کنند. آنها همچنان دوست و شریک یکدیگرند.
اردیبهشتماه، تندیس و لوح افتخار بهترین فیلم بخش مستند جشنواره فیلم صنعتی به مجتبی میرتهماسب تهیهکننده «طبرستانیها» تعلق گرفت.
مستند «بنیانگذار محک» درباره محک؛ موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان در حوزه درمان و سلامت کودکان ایران است. سعیده قدس در این فیلم از ایده و انگیزههایش برای بنیانگذاری محک میگوید.
این ۲ فیلم مستند به صورت همزمان در یک سانس از ۲۴ تیرماه در سینماهای گروه «هنر و تجربه» روی پرده می رود. اکران مستند «شاعران زندگی» از فیلمهای مستند کارستان نیز همچنان ادامه دارد.
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