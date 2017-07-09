به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی‌پور در جریان سیصدوپنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر تهران که صبح امروز در باغ کتاب برگزار شد، اظهار کرد: طراحی چنین مجموعه‌هایی در منطقه نادر است.

وی ضمن تبریک به شهردار تهران و معاونین وی جهت بهره‌برداری از باغ کتاب گفت: در ابتدای کار هستیم و باید زیرساخت‌های لازم جهت استفاده شهروندان از این مجموعه پیش بینی شود.

تقی پور اضافه کرد: ما می‌توانیم در حوزه فرهنگی و با استفاده از ابزارهای موجود برای رساندن صدای جمهوری اسلامی به سایر کشورها استفاده کنیم و مجموعه باغ کتاب در این زمینه می‌تواند مؤثر باشد.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت زیرساخت‌های خوبی در باغ کتاب فراهم شده است و امیدوارم با برنامه‌ریزی که پیش‌بینی می‌شود در آینده توسعه یابد.

وی در پایان گفت: باید طرحی جامع جهت افزایش کارکردهای مختلف در مجموعه‌های تپه‌های عباس‌آباد پیش بینی شود.