به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در جریان سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: در گذشته قرار بود در منطقه عباسآباد مناطق اداری شهر ایجاد و کلیه وزارتخانهها در این مجموعه مستقر شود.
وی اضافه کرد: پس از این اتفاق شورای شهر در دوره دوم مخالفت خود را با احداث ساختمانهای جدید در مجموعه تپههای عباسآباد اعلام کرد و در این مسیر کوتاه نیامد.
رئیس شورای شهر تهران افزود: هم اکنون نیز تعدادی از وزارتخانهها که زمین خود را در این مجموعه خریداری کردند، اصرار بر ساخت دارند و هم اینک با شهرداری درگیر هستند.
چمران ادامه داد: ما زمانی که وارد شورای دوم شدیم، به تپههای عباسآباد به دید دیگری نگریستیم و حتی طرح دیگری را برای بارگذاری حوزههای فرهنگی از شمال به جنوب تپههای عباسآباد طراحی کردیم.
وی بیان کرد: در آن زمان تأیید شد که دیگر ساختمانی در مجموعه تپههای عباسآباد بنا نشود و این مجموعه تبدیل به یک مرکز فرهنگی و گردشگری تبدیل شود، اما متأسفانه ۲ ساختمان بنا شد.
رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: حتی ما در شورای سوم پیشنهاد دادیم، ساختمان خبرگزاری و ساختمان بانک و هم چنین ساختمان استانداری ساخته نشود که پس از مدتی و به دلایل نامعلومی ساختمان بانک بنا شد.
چمران اظهار کرد: احداث ساختمان بانک در مجاورت مجموعههای فرهنگی و تپههای عباسآباد یک وصله ناجور محسوب میشود.
وی عنوان کرد: بهرهبرداری از دو باغ موزه دفاع مقدس و باغ کتاب میتواند تأثیرات بسیاری را در افزایش سطح فرهنگی و اجتماعی در شهر داشته باشد.
رئیس شورای شهر تهران در پایان گفت امیدواریم این مجموعه یک قطب فرهنگی در کشور و خاورمیانه باشد.
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