به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قناعتی در جریان سیصدوپنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر تهران ضمن تشکر از تیم مدیریت شهری در افتتاح باغ کتاب اظهار کرد: برای استقبال شهروندان در این مجموعه باید تمهیدات لازم پیشبینی شود.
وی با اشاره به استقرار مجموعههای باغ کتاب و باغ موزه دفاع مقدس در محاصره ۳ اتوبان شهید مدرس، شهید حقانی و شهید همت بیان کرد: باید یک پیوست ترافیکی در مجموعههای تپههای عباسآباد پیش بینی شود.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به عدم استقبال شهروندان از باغ موزه دفاع مقدس در این زمینه باید بررسیهای لازم صورت گرفته شود و تمهیداتی صورت گیرد.
قناعتی ادامه داد: جهت استقبال گروههای مختلف سنی از باغ کتاب و همچنین دانش آموزان و دانشجویان باید پیشینیهای لازم صورت گیرد.
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