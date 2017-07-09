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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۷

پیرهادی مطرح کرد؛

احداث ۵میلیون مترمربع فضای فرهنگی در دوره شهرداری آقای قالیباف

احداث ۵میلیون مترمربع فضای فرهنگی در دوره شهرداری آقای قالیباف

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران ضمن اشاره به دعوت از مقام معظم رهبری جهت از بازدید از باغ کتاب گفت: ایجاد ۵میلیون مترمربع زیرساخت فرهنگی و اجتماعی در دوره شهرداری آقای قالیباف قابل توجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پیرهادی در جریان سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر تهران که صبح امروز در باغ کتاب برگزار شد، بیان کرد: از بخش‌های مختلف شهرداری که در مراحل مختلف جهت احداث باغ کتاب مشارکت داشتند قدردانی می شود.

وی گفت: مجموعه باغ کتاب با این وسعت یک استفاده برای امروز و یک سرمایه برای آینده محسوب می شود.

پیرهادی با اشاره به مکان و جانمایی باغ کتاب گفت: به حق این مجموعه در یکی از بهترین نقاط جغرافیایی شهر احداث شده است.

وی همچنین از رئیس شورای شهر تهران درخواست کرد تا دعوتی از مقام معظم رهبری جهت بازدید از باغ کتاب داشته باشد.

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران ادامه داد: در ۱۲ سال گذشته کارهای بسیاری در شهر تهران صورت گرفته است و ایجاد پنج میلیون متر مربع زیرساخت فرهنگی و اجتماعی قابل توجه است.

پیرهادی اضافه کرد: باغ کتاب یک اتفاق بزرگی است و  این در حالی است که ما مدعی حوزه فرهنگی در منطقه هستیم.

وی در پایان گفت: باید مالکیت و حاکمیت فکری این مجموعه متعلق به مخاطبان باشد و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 4025483

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