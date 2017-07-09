به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل دوستی در جریان سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر تهران که صبح امروز در باغ کتاب برگزار شد، اظهار کرد: شاید این روزها کمتر از شهردار و معاونین وی تشکر شود، که اگر این اتفاق بیفتد همراه با احتیاط خواهد بود.

وی افزود: من شفاف و روشن از زحماتی که آقای قالیباف و نیروهایش در این مدت کشیده‌اند تشکر می‌کنم.

دوستی ادامه داد: آقای قالیباف باید به خودش ببالد و خدا را شکر کند که توفیق خدمت را در این شهر را داشته است و در این مسیر موفق عمل کرده است.

پاسخ به شبهه هزینه پروژه باغ کتاب

رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران با انتقاد از برخی از اظهارات مطرح شده درخصوص هزینه پروژه باغ کتاب ادامه داد: برخی از دوستان اعلام کرده‌اند که این پروژه خیلی هزینه داشته و بنده در توضیح صحبت‌های آنها گفته‌ام که متوجه حرف‌هایشان نمی‌شوم، چراکه بنده در شهرداری بوده‌ام و می‌دانم این گونه پروژه‌ها چه هزینه‌ای دارند.

وی اضافه کرد: بنده در مراسم افتتاحیه باغ کتاب حضور داشتم و از آن مراسم بسیار لذت بردم، ضمن اینکه از افرادی که در احداث و افتتاح این مجموعه مشارکت داشتند، تشکر می‌کنم.

دوستی باغ کتاب را یک مجموعه فاخر و یک پتانسیل فرهنگی برای تهران و کشور دانست و گفت: این مجموعه می‌تواند در آینده تأثیرات بسیاری را در حوزه فرهنگی داشته باشد.

وی همچنین از دوستانی که نسبت به این مجموعه انتقاد می‌کنند خواست، در این مجموعه حضور پیدا کنند و نقاط ضعف و قوت آن را ببینند و نظرات خود را اعلام کنند.

وی در پایان گفت: به هر لحاظ یک کار، کارستان در تهران و کشور انجام شده است و در دنیا نیز رتبه خوبی را دارد و به همین جهت بنده خیلی شفاف و نه مبهم از آقای قالیباف تشکر می‌کنم.