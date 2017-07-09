لزوم تامین پارکینگ خودرو برای بازدیدکنندگان از باغ کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال شاکری در جریان سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای شهر تهران که صبح امروز در باغ کتاب برگزار شد، اظهار کرد: باغ کتاب یک ذخیره فرهنگی در تهران در کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ۶۵ هزار متر مربع فضای نمایشگاه و ایجاد ۱۲ سالن مختلف در باغ کتاب بیان کرد: این اقدام می‌تواند تأثیر مؤثری در راستای افزایش کتابخوانی در سنین مختلف ایجاد کند و این موضوع حائز اهمیت است.

وی از مسئولان شهری خواست تا در تورهای گردشگری بازدید از باغ کتاب را در دستور کار خود قرار دهند.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران همچنین از مدیریت شهری خواست تا تمهیدات لازم را در تأمین پارکینگ‌های خودروهای سواری برای بازدیدکنندگان قرار بدهد.

وی اضافه کرد:برای تعیین هیئت امنای باغ کتاب می‌توان از افراد فرهنگی و نخبه استفاده کرد و این می‌تواند در برنامه‌ریزی این مجموعه مؤثر باشد.

شاکری همچنین به کوچ نخبگان در شورای شهر اشاره کرد و گفت: متأسفانه شاهد هستیم که ذخایر کارشناسی و مطالعاتی که منشأ خدمات مؤثری در شورا بوده‌اند در حال ترک این مجموعه هستند به طوری که پیشنهاد می‌شود اعضای شورای آینده از این افراد استفاده کنند.

وی در پایان گفت: کارشناسان و مشاور ان فعلی شورای شهر تهران افراد مسلط در حوزه مدیریت شهری هستند و اطلاعات خوبی را در حوزه مسائل شهری دارند و تسلط بسیاری بر طرح‌ها و لوایح و سوابق آنها دارند.