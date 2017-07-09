کوچکترین غفلت بزرگترین بهره برداری را برای دشمنان به همراه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در گردهمایی سراسری سالانه روسای بازرسیهای نیروی زمینی ارتش اظهار داشت: سیاستها و برنامههای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در چهار فراز تعریف شده است که فراز اول کار خادمان مردم در نیروی زمینی، پیروی مطلق از ولایت فقیه است و ما بعنوان سرباز ولایت نباید سخنی به زبان بیاوریم، مگر آنکه دستمایه آن سخن، برگرفته از فرامین مقام معظم رهبری باشد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در رابطه با فراز دوم برنامههای این نیرو، خاطرنشان کرد: فراز دوم، اجرای درست و عدالتمحور برنامههای مقام معظم رهبری بوده و باید از راهنمایی و هدایت ایشان در مسیر اعتلای بهتر و بیشتر خود و مجموعه کاریمان بهرهمند باشیم و هیچگاه نباید از فرهنگ ولایتمداری غافل شویم. در این راستا بازرسیها ضامن حرکت ولایتمداری و عدالتمحوری هستند تا در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی چیزی جز عدالت و شایستهسالاری نباشد.
امیر حیدری با تاکید بر اینکه ضامن موفقیت کلیه نیروهای خدوم نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی حرکت در مسیر ولایت فقیه است، تصریح کرد: انتخابها و انتصابها در این نیرو باید بر مبنای شایستهسالاری باشد و ضامن اجرای این مهم بازرسیها هستند.
وی تاکید کرد: ۲۳ طرح طبق خواستههای مقام معظم رهبری در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی تعریف شده است و به جز این طرحها که باید نگاهی همچون فروع دین به آنها داشته باشیم طرحی دیگری در برنامه کاریمان نداریم و اگر کل طرحها تمام شد برای اجرای طرح جدید از مقام معظم رهبری کسب تکلیف خواهیم کرد و معتقدیم که ایشان نایب بر حق امام زمان(عج) هستند و ولایتمداران باید از دستورات ایشان تمکین کنند.
فرمانده نیروی زمینی ارتش در رابطه با فراز سوم برنامههای کاری این نیرو، بیان کرد: شاکله وظایف بازرسیها به جز وظایف تدوین و ابلاغ شده، در مسیر سه مولفه و شاکله تقسیم شده است که شامل پیشبینی و پیشگیری، رصد و اطلاعرسانی درست، لحظهای و بههنگام و اقدام بهموقع و بازدارنده در بخشهای مختلف از بالاترین تا پایینترین مقام است و این مهم فراز سوم برنامههای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی دیده شده است.
امیر حیدری گفت: کلیه برنامههای اجرایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی باید برگرفته از معارف قرآنی و دینی و توصیههای پیامبر اکرم(ع) و ائمه اطهار(ع) باشد و باید رفتار علوی را از سوی ولایتمداران شاهد باشیم و خضوع و خشوع باید در رفتار، عمل و کردارمان باشد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه تکریم سربازان باید مورد توجه قرار بگیرد، گفت: تشویق و تنبیه سربازان که امانت دست ما هستند باید عادلانه باشد.
حیدری تصریح کرد: فراز چهارم، اقدام بههنگام و بهموقع است و اگر فرماندهای توان مدیریت ندارد باید با احترام تمام تکریم شده و بلافاصله فرمانده جدید معرفی شود.
وی در پایان سخنانش تاکید کرد: کوچکترین غفلت ما با بزرگترین سودجویی دشمنان را به همراه خواهد داشت و همه خادمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بویژه بازرسان این نیروی نظامی باید بهگونهای عمل کنند که در انجام وظیفهشان حتی یک لحظه غفلت و کوتاهی نباشد.
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