به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، این نشست با حضور سعید صدراییان، استاد دانشگاه، محسن مهدیان و سیداحمد موسوی صمدی از فعالان فرهنگی و رسانه ای، برگزار می‌شود.

همچنین داریوش سجادی از فعالان رسانه‌ای اصلاح طلب ساکن آمریکا به صورت اینترنتی و حجت الاسلام محمدرضا طاهری به صورت ارتباط تلفنی در این بحث و گفتگوی رسانه‌ای درباره «قواعد و منطق آتش به اختیار»، حضور دارند.

هفتمین نشست کمپین صداقت رسانه‌ای با موضوع «قواعد و منطق آتش به اختیار»، دوشنبه ۱۹ تیر ساعت ۱۷ در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، به نشانی ابتدای خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا، برگزار می‌شود.