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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۰۷

نشست کمپین صداقت رسانه‌ای با موضوع «آتش به اختیار» برگزار می‌شود

نشست کمپین صداقت رسانه‌ای با موضوع «آتش به اختیار» برگزار می‌شود

هفتمین نشست کمپین صداقت رسانه ای با موضوع «قواعد و منطق آتش به اختیار» فردا دوشنبه ۱۹ تیر در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، این نشست با حضور سعید صدراییان، استاد دانشگاه، محسن مهدیان و سیداحمد موسوی صمدی از فعالان فرهنگی و رسانه ای، برگزار می‌شود.

همچنین داریوش سجادی از فعالان رسانه‌ای اصلاح طلب ساکن آمریکا به صورت اینترنتی و حجت الاسلام محمدرضا طاهری به صورت ارتباط تلفنی در این بحث و گفتگوی رسانه‌ای درباره «قواعد و منطق آتش به اختیار»، حضور دارند.

هفتمین نشست کمپین صداقت رسانه‌ای با موضوع «قواعد و منطق آتش به اختیار»، دوشنبه ۱۹ تیر ساعت ۱۷ در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، به نشانی ابتدای خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، میدان قبا، برگزار می‌شود.

کد مطلب 4026000

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