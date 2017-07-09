به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت راه‌آهن، قطار گردشگری گرگان ـ اسکله بندر ترکمن با هدف استفاده از ظرفیت‌های ریلی و توسعه گردشگری با استفاده از حمل‌ونقل سبز به بهره‌برداری رسید.

این قطار دارای ۴ واگن با مجموع ظرفیت ۳۳۶ نفر است که به صورت روزانه در مسیر گرگان ـ اسکله بندر ترکمن به جابه‌جایی مسافر می پردازد. ساعت رفت از گرگان ۱۷ بعدازظهر و برگشت از اسکله ترکمن به گرگان نیز ۲۱:۴۵ است.

مسافران و گردشگران می توانند از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های بی شمار استان گلستان، نگارستان ایران زمین با آب و هوای چهار فصل و قرار داشتن کوه، دشت و دریا در کنار هم و بازارچه ساحلی بندرترکمن استفاده و روز به یاد ماندنی را در کنار خانواده و همسفران خود سپری کنند.

این قطار گردشگری مورد استقبال مردم این استان قرار گرفته و بازاریان ساکن در سواحل دریای خزر نیز از ورود این قطار گردشگری و مسافری با خوشحالی استقبال کردند.