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۱۸ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۲

قطار گردشگری گرگان-اسکله بندر ترکمن راه‌اندازی شد

قطار گردشگری گرگان-اسکله بندر ترکمن راه‌اندازی شد

قطار گردشگری گرگان ـ بندر ترکمن با مجموع ظرفیت ۳۳۶ نفر، روزانه در ساعت ۱۷ بعدازظهر از گرگان و ساعت ۲۱:۴۵ از بندر ترکمن به جابه‌جایی مسافر می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت راه‌آهن، قطار گردشگری گرگان ـ اسکله بندر ترکمن با هدف استفاده از ظرفیت‌های ریلی و توسعه گردشگری با استفاده از حمل‌ونقل سبز به بهره‌برداری رسید.

این قطار دارای ۴ واگن با مجموع ظرفیت ۳۳۶ نفر است که به صورت روزانه در مسیر گرگان ـ اسکله بندر ترکمن به جابه‌جایی مسافر می پردازد. ساعت رفت از گرگان ۱۷ بعدازظهر و برگشت از اسکله ترکمن به گرگان نیز ۲۱:۴۵ است.

مسافران و گردشگران می توانند از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های بی شمار استان گلستان، نگارستان ایران زمین با آب و هوای چهار فصل و قرار داشتن کوه، دشت و دریا در کنار هم  و بازارچه ساحلی بندرترکمن استفاده و روز به یاد ماندنی را در کنار خانواده و همسفران خود سپری کنند.

این قطار گردشگری مورد استقبال مردم این استان قرار گرفته و بازاریان ساکن در سواحل دریای خزر نیز از ورود این قطار گردشگری و مسافری با خوشحالی استقبال کردند.

کد مطلب 4026148

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