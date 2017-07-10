توجه به موضوع کتابخوانی پیروی از سبک زندگی رضوی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی قزلی مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی با اشاره به جشنواره کتابخوانی رضوی و سیره امام رضا(ع) گفت: بر اساس گزارشاتی که از زندگی و زمانه امام رضا(ع) به ما رسیده، زمانی که مأمون عباسی، امام رضا(ع) و سایر علما و دانشمندان ادیان و فِرق مختلف را به خراسان دعوت می‌کرد، امام رضا(ع) با سایر مدعوین به مباحثه می‌نشستند. آنچه از مطالعه محاجات و مباحثات ایشان با علمای سایر ادیان به روشنی خود نمایی می‌کند این است که امام رضا(ع) تمام کتاب‌های سایر ادیان را با دقت تمام خوانده بودند و به محتوای آنها احاطه داشتند؛ به طوری که بر اساس کتاب خود آن ادیان، با آنها محاجه می‌کردند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که امام رضا(ع) در آن دوره که کتاب کالای مرسوم و در دسترسی نبوده و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز وجود نداشته، به جمع‌آوری و خوانش کتاب‌ اهتمامی جدی داشته‌اند. بر این اساس اگر ما حتی به کتابخوانی هم علاقه‌مند نباشیم، از نظر سبک زندگی ائمه اطهار، باید به کتاب و کتابخوانی توجهی ویژه‌ داشته باشیم.

مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایران با اشاره به برخی از ویژگی‌های مهم در سبک زندگی ائمه اطهار(ع) گفت: اگر امام حسین(ع) در موضوع ذلت ناپذیری الگو هستند و این موضوع سبک زندگی ما می‌شود، اگر امام سجاد(ع) اهل دعا هستند و دعا خواندن ایشان به سبک زندگی ما تبدیل می‌شود و اگر امام جعفر صادق(ع) اهل علم هستند و تحصیل علم نیز سبک زندگی ما می‌شود، به همین ترتیب می‌توانیم توجه به کتاب و کتابخوانی را به عنوان یکی از ویژگی های زندگی امام رضا(ع) در سبک زندگی خود مورد توجه قرار دهیم.

این نویسنده در ادامه به جایگاه ویژه کتابخانه‌ها در پیشرفت علم و رسیدن بشر به تمدن اشاره کرد و گفت: بر اساس اسناد و مدارک موجود از تاریخ تمدن بشری، در هر سرزمینی که کتابخانه‌ای بنا بوده، آنجا مهد علم و فرهنگ، مهد شکوفایی و تمدن بوده است؛ امروز هم باید همین اتفاق تکرار شود. بر این اساس یکی از مراکزی که در ترویج کتابخوانی باید به آن توجه کنیم، کتابخانه‌ها هستند.

قزلی در پایان گفت: استقبال گسترده عموم مردم در دوره گذشته جشنواره کتابخوانی رضوی که به واسطه واگذاری این حرکت به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور صورت گرفت، نشان دهنده ظرفیت بالا و پایگاه مردمی کتابخانه‌ها است. بنده واقعا از بالا رفتن مشارکت مردم در این جشنواره بسیار خوشحالم، چراکه این اتفاق تأیید کننده کارکرد و جایگاه تاریخی کتابخانه‌ها در جوامع بشری است.