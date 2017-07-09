رمز درست شدن اخلاق و رفتار مودت اهل بیت (ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم صدیقی شامگاه یکشنبه در مراسم گرامیداشت حاج اصغر زنجانی گفت: خداوند ذات انسانها را از خود آفریده و آدم نقش و نقاشی خداوند است و خداوند با آفرینش انسانها هدفی داشته و هدف را تعیین کرده است.
امام جمعه موقت تهران افزود: دومین خصیصه که انسان باید آن را داشته باشد، اخلاق است وای دولت و مسؤولان آمدهاید که فقرا را از فقر نجات دهید، پس حاشیهسازی نکنید، شما خادم هستید، نوکر مردم هستید، منتظر نباشید کسی چیزی بگوید و جوابش را بدهید، اینها همه بیتالمال است، به مردم برسید.
صدیقی تاکید کرد: در اخلاق مهمترین چیز ایثار است، هر کس که به مقام میرسد ضد ایثار میشود و دچار استیصال میشود چون دوست دارد، دوباره مقام او ادامه دهد.
امام جمعه موقت تهران افزود: مسئول مملکت با ولی خود نسازد، یعنی اخلاق ندارد، بلکه اخلاق یعنی اینکه از خود گذشتگی داشته باشدو رنگ خدا گرفتن یعنی انسان خود را به یک ریاست محدود نکند، افزود: اینکه انسان در بین قلوب جا داشته باشد، اخلاق است.
صدیقی با بیان اینکه سومین مشخصه که انسان باید داشته باشد، رفتار است و ما برای درست کردن اخلاق خود باید رفتارمان را درست کنیم، گفت: خلقت انسان دارای هدف بوده و رسیدن به کمال مهمترین هدف در این زمینه محسوب می شود.
امام جمعه موقت تهران افزود: رمز درست شدن اخلاق و رفتار مودت و رحمت اهل بیت (ع) است و شیطان ۶ هزار سال عبادت خداوند را کرده بود، اما چون محبت و مودت نداشت به نتیجه نرسید.
صدیقی ابراز کرد: آفرینش همه موجودات در عالم هستی هدفی داشته و همه موجودات به سمت خداوند کشش دارند واز آفرینش یک خوشه گندم گرفته تا یک درخت تنومند، همه هدفمند بوده و همه آنها به سمتی میروند که تکمیل هدفی شده باشد و ثمری داشته باشد.
وی گفت: همه موجودات سیر تکاملی خود را در دنیا دارند و انسان نیز همین گونه است و هدف از آفرینش انسانها رسیدن آنها به تکامل بوده است.
امام جمعه موقت تهران یاد آورشد: اعتقادات بذرهای انسان هستند که انبیا آن را دل انسانها میکارند تا انسانها به تکامل برسند و انسان نباید تصور کند که بدون تولی، تبری را قبول میکند.
صدیقی گفت: نخستین چیزی که در عالم قبر از انسان سؤال میکنند، عقیده انسان است و شخصی که این مشخصه را داشته باشد، به راحتی میتواند راه سعادت را طی کند.
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