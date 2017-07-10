حمله هکرها به تأسیسات برق هسته ای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه اعلام کرده که وزارت امنیت داخلی و اف بی آی گزارش داده اند که چندین مورد حمله هکری شرکتهایی را هدف قرار داده اند که تأسیسات انرژی آمریکا را اداره می کنند. این حملات در دو ماه گذشته روی داده اند. از جمله این موارد می توان به تأسیسات برق هسته ای Wolf Creek در کانزاس آمریکا اشاره کرد.

تکنولوژی ریویو در گزارشی به نقل از گزارش نیویورک تایمز نوشت: به نظر می رسد در این حملات از طیف گسترده ای از فناوریها استفاده شده تا در نهایت سیستمهای رایانه ای آنها مورد هدف قرار گیرد.

به نوشته این نشریه علمی، بخشی از این حملات شامل ارسال کدهای مخرب به فایلهای ورود مایکروسافت از طریق ایمیل بوده است.

بر اساس مدارک به دست آمده مشخص شده است که هکرها توانسته اند به سیستمهای رایانه ای این تأسیسات هسته ای دست یابند اما نتوانسته اند کنترل دستگاههایی را در اختیار بگیرند که تأسیسات برق هسته ای را اداره می کنند.

به نوشته تکنولوژی ریویو، فعلا این حملات هکری بیشتر از آنکه خطرناک باشند، نگران کننده هستند.

نکته نگران کننده این است که احتمالا هکرها در تلاش بوده اند تا از این حملات برای تهیه نقشه هایی استفاده کنند که می تواند به عنوان سطحی از هوش (مصنوعی) برای حملات بعدی به کار گرفته شود.

انتشار این خبر که همزمان شده با حملات مشابه در اکراین، موجی از نگرانی را ایجاد کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند چنین حملاتی زمینه ساز حملات هکری به سایر کشورهاست.