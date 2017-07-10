هیات امنای ارزی در معالجه بیماران بنگاه اقتصادی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابراهیم رئیسیون در دیدار با اعضای انجمن شرکت های مهندسی پزشکی و اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، ضمن تاکید بر لزوم تقویت ارتباط و همکاری اتحادیه و انجمن های تجهیزات پزشکی با هیات امنای صرفه جویی ارزی و استقبال از مطرح شدن درخواست ها و دیدگاه های آنها، گفت: شما اعضای اتحادیه و انجمن، هیات امنای صرفه جویی ارزی، وزارت بهداشت و همه کسانی که در هر بخشی از حوزه بهداشت و درمان کشور فعالیت می کنند، یک کار مشترک انجام می دهند. در فرآیندی که امروز شکل گرفته است باید یک همکاری متقابل وجود داشته باشد تا خروجی این فعالیتِ مشترک، خدمات خوبی را برای مردم به ارمغان بیاورد.

سرپرست هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران افزود: بنده با تاکید فراوان به شما خاطرنشان می کنم شرایط برای شکل گیری و تعمیق این همکاری ها حتما فراهم است. من هم مثل شما و در کنار شما هستم و اعتقادم این است که اگر بخواهیم کار بزرگی انجام دهیم، باید به صورت تیمی فعالیت کنیم. هر کسی باید در جایگاه خود، وظیفه و رسالتش را به بهترین شکل ممکن انجام دهد. ما در هیات امنا فقط بخشی از این کار را انجام می دهیم و این تیم بزرگ هستند که می توانند دستاورد بزرگی را برای خدمت به مردم ارائه دهند.

رئیسیون گفت: هر یک از کشورهای توسعه یافته در جهان با انجام فعالیت های تیمی و بهره گیری از ظرفیت همکاری های مشترک به فرصت های بزرگ دست یافته اند؛ این مهم ناشی از همکاری تمام لایه های اجرایی و تخصصی آن کشور بوده است. امیدوارم با همفکری یکدیگر بتوانیم اقدامات گسترده تری را برای ارتقای سطح سلامت در کشور انجام دهیم.

سرپرست هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در ادامه درباره فعالیت های هیات امنا در حوزه تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور و انتقاداتی که بعضاً به برخی فعالیت های هیات امنا وارد می شود، اظهارداشت: هیات امنای صرفه جویی ارزی به هیچ وجه به دنبال این نیست که ضرر و زیانی به شخصی وارد کند.

وی تاکید کرد: هیات امنا به دنبال محدود کردن فعالیت شرکت های خصوصی و کار تصدی گری نیست، وظیفه هیات امنا مدیریت و بهره گیری از تمام ظرفیت های کشور است.

رئیسیون ادامه داد: هیات امنا باید همه ظرفیت های کشور در حوزه بهداشت، به ویژه با گرایش صاحبان سرمایه و بخش خصوصی را بسیج کند. هیات امنای صرفه جویی ارزی بنگاه اقتصادی نیست که به دنبال سود و منافع باشد. این نهاد عمومی غیردولتی یک حوزه پوششی و پشتیبان برای توسعه این خدمات است. این خدمات می تواند به همه فعالان حوزه سلامت تسری پیدا کند. یعنی هیات امنا می تواند از هر کسی، با هر شخصیت حقوقی که در حوزه سلامت فعالیت می کند و به مردم خدمات ارائه می دهد، پشتیبانی کند.

سرپرست هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، گفت: ما ظرفیت های قانونی داریم که می توانیم از آنها به نفع فعالان حوزه سلامت استفاده کنیم.

در این جلسه اعضای انجمن شرکت های مهندسی پزشکی و اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، درخواست ها و نیازهای خود را با سرپرست هیات امنا مطرح کردند.