به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان بوشهر گفت: مسابقه تیراندازی باکمان چهار جانبه کشوری با شرکت ۴۰ ورزشکار زن و مرد از استان‌های خوزستان و فارس و کرمان و بوشهر به میزبانی اداره بنادر و هیئت استان در سالن شهدای اداره بندر برگزار شد که در پایان محبوبه نیکزاد از امیدیه اول ویدا موسوی دوم.فاطمه بازار دار سوم از کرمان ریکرو اول تا سوم شدند.

مهرداد بهروزی افزود: در رده مردان نیز محمد فلاح از باشگاه ارتین بوشهر اول، میثم جامعی دوم از کمانداران لیان و قدرت اله اقا جری سوم از امیدیه بدست آوردند. در رشته کامپوند سارا بنیانی از باشگاه ارتین و هانیه شاه محمدی اول تا دوم شدند و در بخش آقایان امین دهقان اول، فرید رزمی دوم و محمد علی ترناس سوم شدند.

کلاس کارآموزی نقشه خوانی و کار با قطب نما در بوشهر برگزار شد

یک دوره کلاس کارآموزی نقشه خوانی و کار با قطب نما از طرح درس های مصوب فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی که پیش نیاز شرکت در دوره مربیگری کوهپیمایی است، برای ارتقای سطح علمی کوهنوردان شهرستان بوشهر در محل دفتر این هیئت ۱۵ تا ۱۶ تیرماه به‌مدت دو روز با حضور ١١ نفر از علاقمندان که حداکثر تعداد مجاز شرکت کنندگان در دوره است برگزار شد.

این دوره که به‌صورت تئوری و عملی (کار در طبیعت) زیر نظر امین صلاحی مدرس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی برگزارشد، در پایان با برگزاری آزمون از شرکت کنندگان به کار خود خاتمه داد.

تیم‌های برتر بسکتبال جام رمضان شهرستان دشتستان مشخص شدند

مسابقات بسکتبال جام رمضان با شرکت چهار تیم و به صورت دوره ای از اول ماه مبارک رمضان در محل سالن تختی برازجان برگزار شد.

در این دوره از مسابقات تیمهای گنجینه خلیج فارس، لوتوس، منتخب جوانان دشتستان و تیم نوجوانان به صورت رفت و برگشت با هم به رقابت پرداختن که در پایان این مسابقات تیم گنجینه خلیج فارس به مربیگری عباس باقری (تنها تیم بدون شکست این مسابقات) به مقام قهرمانی و تیم لوتوس به مربیگری احمد جهاندیده به مقام دومی مسابقات دست یافت.

تیم‌های برتر والیبال ساحلی نونهالان استان مشخص شدند

مسابقات قهرمانی والیبال ساحلی نونهالان استان که با شرکت ده تیم از شهرستان های بوشهر ، دشتستان ، دیلم و گناوه به میزبانی شهر گناوه در زمین ساحلی شهر گناوه برگزار گردید با قهرمانی تیم والیبال نونهالان گناوه به پایان رسید.

در این دوره از مسابقات که برای اولین بار در استان برگزار شد، تیم‌های برازجان یک و دو نیز به ترتیب نایب قهرمان و مقام سوم را از آن خود کردند.

در پایان نیز به تیم‌های اول تا سوم تندیس قهرمانی همراه با هدایائی از طرف هیئت والیبال استان بوشهر تقدیم شد.