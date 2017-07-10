۳۵ قلاده سگ در رباط کریم به پناهگاه حیوانات تحویل داده شد

به گزارش خبرنگار مهر ،مسعود مختاری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به وجود سگهای ولگرد و بلاصاحب در اطراف شهر و ورود به محیط های شهری گفت: در راستای اجرای دستورالعمل کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان و همچنین به منظور جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب از محدوده خدماتی شهر رباط کریم در ماه گذشته اقدام به زنده گیری تعداد ۳۵ قلاده سگ از سطح شهر و انتقال به پناهگاه حیوانات نموده است.

وی افزود : این اقدام بوسیله دو خودرو و یک اکیپ فعال ۴ نفره انجام پذیرفت و مراحل اجرای آن توسط کارشناسان محیط زیست بازدید گردید .

شهردار رباط کریم در ادامه اظهار داشت: کنترل بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان و جلوگیری از افزایش جمعیت سگ های ولگرد ، کاهش میزان حیوان گزیدگی و کاهش هزینه های برنامه های کنترلی ، تامین آسایش عمومی در شهرها و ممانعت از آلودگی پارک ها و تفرجگاه ها و همچنین تامین حقوق حیوانات از دلایل ضرورت اجرای دستورالعمل کنترل جمعیت سگ های ولگرد است .

وی در پایان بیان داشت: همه موجودات در چرخه زیست محیطی و اکولوژیکی نقش مثبت دارند و با حذف غیر عادی این گونه ها خسارات جبران ناپذیری می تواند به محیط زیست وارد گردد که این برخلاف اصول توسعه پایدار است و از ابتدای سال ۹۶ تعداد ۱۴۳ قلاده سگ به صورت زنده گیری در منطقه «الارد» و «کیکاور» جمع آوری و کنترل شده است.