به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین در گزارش علمی خود می نویسد: اپلیکیشن اسنپ چت (Snapchat) ابزار جدید و البته بحث برانگیزی موسوم به Snap Map دارد که به دوستان کاربر تلفن همراه مکانی که او در هر لحظه قرار دارد را اطلاع می دهد. عجیب اینجاست که این اطلاع رسانی با جزئیات دقیق صورت می گیرد. اینجا نه تنها صحبت از محله یا خیابان بلکه آدرس دقیق صاحب تلفن همراه هوشمند است.

بسیاری از کاربران این شبکه اجتماعی می گویند که از استفاده از آن راضی هستند اما این نکته که سایر کاربران از محلی که در آن حضور دارند مطلع می شوند ناراحت کننده است.

این ابزار جدید حدود دو هفته پیش ارایه شد. Snap Map به کاربران این امکان را می دهد تا مکانی را که در آن حضور دارند با جزئیات مربوطه به اشتراک بگذارند.

حالا این مسأله به یک چالش بزرگ تبدیل شده و بسیاری از کاربران تلفنهای همراه هوشمندی که از این اپلیکیشن استفاده می کنند نسبت به در معرض خطر قرار گرفتن حریم شخصی شان ابراز نگرانی می کنند. حتی برخی گروههای حامی ایمنی کودکان نسبت به خطرات ناشی از این قابلیت هشدار داده اند.